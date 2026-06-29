Jubiläums-Highlight: TuS Lammersdorf hat Alemannia Aachen zu Gast

– Foto: Elmar Cüpper / Montage: F

Doppelter Grund zur Freude beim TuS Lammersdorf: Nach dem Meistertitel in der Kreisliga B1 feiert der Klub nach drei Jahren in der B-Klasse die Rückkehr in die Kreisliga A Aachen. Da trifft es sich glänzend, dass der Verein in diesem Jahr auch sein stolzes 100-jähriges Bestehen zelebriert. Passend zum großen Vereinsjubiläum ist den Verantwortlichen nun ein echter Coup gelungen. Am 25. Juli gastiert der Drittligist Alemannia Aachen zu einem Kracher-Testspiel auf der heimischen Sportanlage.

Hinter den Kulissen laufen die organisatorischen Vorbereitungen für den Ansturm der Fußballfans bereits auf Hochtouren. Der Verein stößt aufgrund der Größenordnung an seine logistischen Grenzen.

Die Drähte zwischen Lammersdorf und der Aachener Alemannia sind heiß – und das hat tiefgewurzelte Gründe. Wie der 1. Vorsitzende Axel Tings erklärt, ist die Verbindung zum TSV weitaus größer, als viele vermuten. Zum einen fungiert Alexander Wilden mit seiner Firma schwartz GmbH als Hauptsponsor des TuS und ist gleichzeitig langjähriger Unterstützer der Alemannia, wodurch beste Kontakte zur dortigen Vereinsführung bestehen. Zum anderen haben Alemannia-Präsident Björn Jansen und Dirk Kall (Kaufmännischer Geschäftsführer der Alemannia) eine Lammersdorfer Vergangenheit: Beide sind im Ort aufgewachsen und haben in ihrer Jugend selbst die Fußballschuhe für den TuS geschnürt. Zudem war Jansens Vater, Rolf Jansen, in den 1980er-Jahren ein zentraler Spieler der Lammersdorfer Bezirksliga-Mannschaft und wohnt bis heute im Ort.

„Die Kommunikation mit der Alemannia verlief problemlos und unkompliziert. Die Herausforderungen entstanden eher unsererseits durch die Gegebenheiten vor Ort. Offensichtlich haben wir nicht allzu oft derart viele Zuschauer bei uns zu Gast, sodass auch kein Parkplatz in dieser Größe vorhanden ist. Auch unser Kabinentrakt ist nicht unbedingt für einen 40-Mann-Kader ausgelegt. Das sind alles Herausforderungen, die wir allerdings dank der Hilfe von einigen Freunden des Vereins stemmen konnten“, gibt Geschäftsführer Kevin Grunwald einen Einblick in die Herausforderungen bei der Planung.

Nach dem Abpfiff soll die Veranstaltung fließend in ein gemütliches Beisammensein übergehen, ehe im Spätsommer der offizielle Festakt folgt: „Nach dem Testspiel sind alle Gäste herzlich eingeladen, bei entspannter Atmosphäre rund um das Sportheim zu verweilen. Um unser 100-jähriges Bestehen gebührend zu feiern, wird es am 29. August noch eine große Jubiläumsfeier geben. Diese wird ebenfalls rund um unseren Sportpark stattfinden mit einigen Attraktionen für Klein und Groß und abendlicher Party mit DJ und Feuerwerk.“

Elf Neuzugänge und die Chance gegen die Profis

Auch in der Kabine des frischgebackenen Meisters ist das Duell mit den Profis der Alemannia das alles beherrschende Thema. Für die Mannschaft von Trainer Carsten Breuer bildet das Match den Höhepunkt der Vorbereitung.

„Die Vorfreude auf das Spiel ist in zweifacher Hinsicht riesig. Wir haben uns für die kommende Saison mit elf Neuzugängen verstärkt, darunter auch Spieler, die in der Region sicherlich nicht unbekannt sind. Für uns ist es in der neuen Zusammenstellung der erste Test, bei dem wir uns den Anhängern bestmöglich präsentieren wollen. Zudem ist es für uns alle ein echtes Highlight, auf heimischem Rasen vor 1.500 Zuschauern zu spielen und der Mannschaft auf dem Platz zu begegnen, die man sonst auf dem Tivoli anfeuert. Wir haben eine handvoll Spieler in den Reihen, die in ihrer Jugend und bis zu den Anfängen ihrer Laufbahn im Herrenfußball bei der Alemannia ausgebildet wurden“, unterstreicht Kapitän Philipp Blumenthal die Bedeutung dieser ganz besonderen 90 Minuten für die gesamte Mannschaft.

Für diese Spieler schließt sich auf dem Lammersdorfer Grün somit ein ganz persönlicher Kreis. Der Kapitän hofft auf ein Fußballfest, bei dem das Ergebnis am Ende fast schon zweitrangig ist: „Ich denke, unser Trainer Carsten Breuer wird jedem Spieler Einsatzminuten geben, da dieses Highlight allen im Verein vergönnt sein soll. Ich hoffe auf einen tollen Abend, bei dem wir gebührend das Jubiläum feiern können, eine faire Partie ohne Verletzungen erleben und vielleicht ist am Ende ja sogar eine kleine Überraschung in Lammersdorf drin.“

Tickets im Vorverkauf erhältlich

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