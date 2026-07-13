Jubiläum und Titeljagd: Der Schussenpokal 2026 beginnt

– Foto: Josef Lorinser

Wolpertswende wird vom heutigen Montag bis zum 19. Juli 2026 zum Schauplatz des Schussenpokals. Das prestigeträchtige Turnier bietet ein dichtes, hochemotionales Programm vom Achtelfinale bis zum Finale am Sonntag, eingebettet in die Feierlichkeiten des gastgebenden Vereins.

Der Schussenpokal 2026 findet in diesem Jahr in einem besonderen Rahmen statt. Vom heutigen Montag, den 13. Juli, bis zum Sonntag, den 19. Juli 2026, verwandelt sich der Herrman Gropper Sportpark in Wolpertswende in das Zentrum des regionalen Fußballsports. Der Anlass für diese sportliche Festwoche ist ein historischer Meilenstein in der Geschichte des Gastgebers: Das Turnier wird komplett im Rahmen des 70-jährigen Vereinsjubiläums ausgetragen, was den anstehenden Partien eine ganz eigene, feierliche und bedeutungsvolle Atmosphäre verleiht.

Der Auftakt im Achtelfinale

Die sportlichen Entscheidungen auf dem Rasen beginnen bereits am heutigen Montag mit den ersten beiden Begegnungen des Achtelfinals. In dieser ersten Phase des Turniers sowie im späteren Viertelfinale beträgt die reguläre Spielzeit jeweils 80 Minuten, aufgeteilt in zwei Halbzeiten von je 40 Minuten. Um 17:45 Uhr eröffnet die Partie zwischen dem SV Baindt und der SGM Blönried/Ebersbach das Turnier. Im direkten Anschluss, um 19:15 Uhr, greift der gastgebende SV Wolpertswende selbst vor heimischer Kulisse in das Geschehen ein und trifft auf die SGM Blitzenreute/Mochenwangen.

Die Duelle am Dienstag

Am morgigen Dienstag, den 14. Juli, geht es im gleichen Rhythmus und mit einer Spielzeit von 80 Minuten auf dem Spielfeld weiter. Das erste Match des Tages bestreiten um 17:45 Uhr die SG Baienfurt und die SG Fronhofen/Fleischwangen. Um 19:15 Uhr folgt das zweite Achtelfinalduell dieses Tages, in dem der SC Michelwinnaden und der FV Bad Waldsee aufeinanderreffen, um den begehrten Einzug in die nächste Runde auszuspielen.

Spannung am Mittwoch und Donnerstag

Auch die darauffolgenden Tage stehen ganz im Zeichen des Achtelfinals mit einer Spielzeit von jeweils 80 Minuten. Am Mittwoch, den 15. Juli, stehen sich um 17:45 Uhr zunächst der SV Bergatreute und der SV Haisterkirch gegenüber, bevor um 19:15 Uhr die Begegnung zwischen dem SV Reute und der SGM TSV Bodnegg/Grünkraut angepfiffen wird.

Am Donnerstag, den 16. Juli, wird die Runde der letzten Sechzehn schließlich komplettiert: Um 17:45 Uhr spielt der SV Weingarten gegen den SV Mochenwangen, ehe um 19:15 Uhr das Duell zwischen dem SV Horgenzell und der SG Aulendorf den Schlusspunkt unter die Achtelfinaltage setzt.

Die Viertelfinals am Samstag

Nach einer kurzen Unterbrechung am Freitag wird das Turnier am Samstag, den 18. Juli, mit der Austragung aller vier Viertelfinalbegegnungen fortgesetzt, bei denen die verbliebenen Mannschaften erneut über die Distanz von 80 Minuten gehen müssen. Das erste Viertelfinale beginnt um 11 Uhr mit dem Spiel zwischen dem Gewinner des ersten Achtelfinals und dem Gewinner des zweiten Achtelfinals. Um 12:30 Uhr folgt das Duell der Sieger aus den Achtelfinals 3 und 4. Am Nachmittag spielen um 15:30 Uhr die Gewinner der Partien 5 und 6 gegeneinander, ehe um 17 Uhr mit der Begegnung der Gewinner aus den Achtelfinals 7 und 8 das Halbfinalfeld endgültig feststeht.

Der Tag der großen Entscheidungen

Der Höhepunkt des Turniers wartet am Sonntag, den 19. Juli, an dem sich die Spielzeiten für die entscheidenden Partien grundlegend ändern. Die beiden Halbfinalspiele werden jeweils über eine verkürzte Distanz von 2 x 30 Minuten, also insgesamt 60 Minuten, ausgetragen; der Anstoß erfolgt um 11 Uhr für das erste Halbfinale und um 12:15 Uhr für das zweite Halbfinale. Im Anschluss spielen die beiden Verlierer der Halbfinals um 13:30 Uhr im Spiel um Platz 3, welches über die volle Spielzeit von 80 Minuten ausgetragen wird. Das Finale, in dem die beiden Halbfinalsieger um den Schussenpokal spielen, wird schließlich um 16:30 Uhr angepfiffen und dauert ebenfalls 60 Minuten.