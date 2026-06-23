Jubiläum: SV Babelsberg 03 feiert Saisoneröffnung gegen FC St. Pauli

– Foto: Marcel Scharnow

Vor dem Start in die neue Saison 2026/2027 der Regionalliga Nordost lädt der SV Babelsberg 03 zu einem großen Stadionfest ein. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Karl-Liebknecht-Stadions wartet auf die Besucher am 11. Juli ein umfangreiches Jubiläumsprogramm rund um das Freundschaftsspiel gegen den Zweitligisten FC St. Pauli, für das bereits über 7000 Tickets verkauft wurden.

Die Vorfreude beim SV Babelsberg 03 auf die anstehende Saisoneröffnung am 11. Juli ist groß. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des heimischen Karl-Liebknecht-Stadions veranstaltet der Verein ein Stadionfest für die ganze Familie. Die Tore des Stadions öffnen sich um 13:30 Uhr, um den Besuchern den Zugang zu zahlreichen Angeboten und Aktionen zu ermöglichen. Auf dem Gelände warten unter anderem eine Hüpfburg, ein Slalomparcours sowie eine Vielfalt an Leckereien, zu denen auch Eis gehört, auf die großen und kleinen Gäste. Das Fest bildet den feierlichen Rahmen für das sportliche Aufeinandertreffen mit einem namhaften Gegner.

Vorstellung des neuen Kaders und historische Parallelen

Das offizielle Unterhaltungsprogramm auf dem Hauptplatz beginnt um 14:30 Uhr mit dem Auftritt des Stadionsprechers. Im Verlauf des Nachmittags werden die Neuzugänge in und um die erste Mannschaft des Vereins vorgestellt und das Publikum mit aktuellen Informationen rund um das Team der Regionalliga Nordost versorgt.

Der sportliche Höhepunkt folgt um 15:30 Uhr mit dem Anpfiff des Freundschaftsspiels gegen den Zweitligisten FC St. Pauli. Den historischen Anstoß der Partie wird Potsdams Oberbürgermeisterin Noosha Aubel ausführen. Dies stellt eine direkte Parallele zum ersten Spielbeginn am 10. Juli 1976 dar, als die damalige Oberbürgermeisterin Brunhilde Hanke den Anstoß ausführte, da auch zu jener Zeit eine Frau die Stadt regierte.

Tradition und Erinnerungen in der Halbzeitpause

In der Halbzeitpause blickt der Verein gemeinsam mit zahlreichen Spielern der damaligen Mannschaft von Motor Babelsberg auf die ereignisreiche Geschichte der Spielstätte zurück. Die damalige Babelsberger Mannschaft hatte am 10. Juli 1976 das historische Eröffnungsspiel gegen die Olympiaauswahl der DDR bestritten. Zur Untermalung dieses Rückblicks werden den Zuschauern historische Fotos und Videoaufnahmen präsentiert, die den Bau und die feierliche Eröffnung des Stadions dokumentieren.

Buntes Treiben auf dem Markt der Möglichkeiten

Parallel zum Geschehen auf dem Platz öffnet um 13:30 Uhr der „Markt der Möglichkeiten“ am Kunstrasenplatz seine Pforten. Dort präsentieren sich verschiedene Potsdamer Initiativen und Vereine der Öffentlichkeit. Das Angebot umfasst zudem einen Informationsstand der Organisation „Kein Bock auf Nazis“, einen Kuchenstand der vereinseigenen U15-Mannschaft sowie einen Cocktailstand, der von der Potsdamer Bar „Rankelmut“ betrieben wird. Für Sammler und Unterstützer besteht vor Ort sowie im Fanshop die Gelegenheit, exklusives Merchandising des SV Babelsberg 03 zu diesem speziellen Freundschaftsspiel gegen die Hamburger zu erwerben.

Musikalische Vielfalt von Soul bis Oldschool-Hip-Hop

Die akustische Ausgestaltung des Festtages wird durch ein abwechslungsreiches Musikprogramm getragen. Auf der Festbühne sorgt zunächst das DJ-Kollektiv Rocksteady Social Club mit einem ausgewählten Mix aus Ska, Reggae, Rocksteady, Northern Soul und Wicked Sound für die passende Begleitung. Ab 18 Uhr startet schließlich das Liveprogramm auf der Bühne. Den Auftakt macht das Duo Smith & Smart, das seit vielen Jahren für klassischen Oldschool-Hip-Hop aus Berlin bekannt ist.

Babelsberger Sprechgesang zum Abschluss des Festes

Im Anschluss an den Berliner Hip-Hop betritt die Formation Komplettamente die Festbühne, um frechen Sprechgesang direkt aus Babelsberg zu präsentieren. Mit Geronimo und Bencito an den Mikrofonen sowie Maximus Maximizer an den Decks wird energiegeladener Miami Bass durch die Boxen schallen. Bei den Auftritten der Band, die auch unter dem Kürzel KTM bekannt ist, geht es thematisch um klare Kante, viel Bier und darum, die Alltagssorgen für ein paar Minuten komplett zu vergessen, was das Publikum in Bewegung bringen soll.

Große Ticketnachfrage im Vorfeld der Saisoneröffnung

Das Interesse an diesem besonderen Festtag ist bereits im Vorfeld enorm. Der Kartenverkauf läuft seit einigen Wochen, und es wurden bereits mehr als 7000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt. Für den Fall, dass am Spieltag selbst noch Restkarten verfügbar sein sollten, wird der Verein eine Tageskasse vor Ort einrichten. Es wird jedoch dringend empfohlen, sich Eintrittskarten im Vorfeld zu sichern. Dies ist entweder im Fanshop im Stadion jeweils dienstags und donnerstags zwischen 15:00 und 19:00 Uhr oder rund um die Uhr online über die Ticketplattform des Vereins möglich.