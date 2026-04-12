Jubiläum ohne Happy End: Emden stolpert erneut 0:1 gegen St. Pauli II – Emmerling spricht von „sehr, sehr bitterer Niederlage“ von red · Heute, 08:57 Uhr · 0 Leser

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Es hätte ein Abend für die Vereinsgeschichte werden sollen. Stattdessen blieb beim BSV Kickers Emden nach dem Abpfiff nur Ernüchterung. Im Jubiläumsspiel zum 80. Geburtstag unterlagen die Ostfriesen der U23 des FC St. Pauli mit 0:1 – und kassierten damit die dritte Niederlage in Folge.

Vor 4900 Zuschauern im Ostfriesland-Stadion war es ein spätes Tor von Oleg Skakun, das die Partie entschied (82.). „Es ist eine sehr, sehr bittere Niederlage“, sagte Trainer Stefan Emmerling – und traf damit den Ton eines Nachmittags, der lange auf der Kippe stand. Spiel auf Messers Schneide Die Partie entwickelte sich wie erwartet eng. „Viel ging heute über Zweikämpfe und zweite Bälle“, erklärte Emmerling. „Es war klar, dass der, der den ersten Fehler macht, als Verlierer vom Platz gehen kann.“ Genau dieser Moment traf die Gastgeber in der Schlussphase – und besiegelte die Niederlage.

Zuvor hatte sich ein umkämpftes Spiel ohne große Torchancen entwickelt. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, klare Möglichkeiten blieben Mangelware. Emden versuchte über Einsatz und Präsenz ins Spiel zu finden, doch die entscheidenden Szenen im letzten Drittel fehlten. Fans setzen emotionalen Höhepunkt Den eindrucksvollsten Moment des Tages lieferten ohnehin die Ränge. Noch vor dem Anpfiff verwandelten die Anhänger des BSV Kickers Emden das Stadion in eine beeindruckende Kulisse. Über mehrere Minuten hinweg präsentierten sie eine aufwendig inszenierte Choreografie zum 80. Vereinsjubiläum – ein emotionaler Höhepunkt, der die Bedeutung dieses Tages unterstrich.