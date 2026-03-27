Jubiläum ohne Happy End Baunatal unterliegt dem Primus von Jan Gundlach · Gestern, 22:56 Uhr · 0 Leser

Der große Abend für Daniel Borgardt bekam nicht das Ergebnis, das sich der KSV Baunatal erhofft hatte. In seinem 400. Ligaspiel für die Baunataler unterlag der Kapitän mit seiner Mannschaft Tabellenführer Eintracht Frankfurt II mit 0:2 (0:1). Vor 400 Zuschauern im Parkstadion hielt der KSV die Partie lange offen, geriet aber mit dem denkbar ungünstigsten Zeitpunkt ins Hintertreffen und hatte nach der Pause auch dem Platzverweis gegen Egli Milloshaj wenig entgegenzusetzen.

Zunächst war der Tabellenführer die etwas aktivere Mannschaft. Frankfurt kam zu den klareren Möglichkeiten, ohne Baunatal früh ernsthaft aus der Ordnung zu bringen. In der 27. Minute köpfte Daniel Starodid nach einem Freistoß aus kurzer Distanz und guter Position vorbei. Der KSV verteidigte aufmerksam, arbeitete sich aber nach rund einer halben Stunde immer besser in die Partie hinein.

Spätestens ab der 35. Minute war das Duell ausgeglichen. Baunatal wurde mutiger und setzte selbst Nadelstiche. Paul Kohlstädt hatte in der 38. Minute die große Chance zur Führung, als er nach einem Querpass frei vor dem Tor auftauchte, im letzten Moment aber noch entscheidend gestört wurde. Kurz darauf fehlten dem KSV nur Zentimeter: Eine Ecke der Gastgeber landete am Lattenkreuz. Viel sprach in dieser Phase für eine offene zweite Hälfte – doch stattdessen schlug Frankfurt noch vor der Pause zu. In der Nachspielzeit traf Starodid zum 0:1 (45.+2). Der zweite Rückschlag folgte unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Kaum war die Partie wieder angepfiffen, erhöhte Metehan Yildirim auf 0:2 (49.). Damit lief Baunatal einem doppelten Nackenschlag hinterher – und verlor wenig später auch noch einen Mann. Milloshaj sah in der 55. Minute Gelb-Rot, womit die Aufgabe gegen den souveränen Spitzenreiter endgültig zur Hypothek wurde.