Jubiläum des SV Millingen wirft Schatten voraus Für die Planung des Jubiläumsjahrs in 2028 wurde auf der Hauptversammlung des SV Millingen ein Arbeitskreis gebildet. Die Mitgliederentwicklung ist positiv. Wann das neue Klubheim fertig sein soll. von René Putjus · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Millingen steht 2028 vor einem großen Jubiläum. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Weil das neue Klubheim an der Jahnstraße noch nicht fertig ist, kamen 34 Mitglieder des SV Millingen zur Jahreshauptversammlung im Ulrichhaus der Kirchengemeinde zusammen. Der Millionen-Neubau war an dem Abend eines der zentralen Themen.

Vorstandzeichnet Wilhelm Weihofen aus Clemens Brune und Georg Königs vom Arbeitskreis „Neues Klubheim“ informierten mit einer Powerpoint-Präsentation über die Baufortschritte seit der Grundsteinlegung im August des vergangenen Jahres. „Es ist davon auszugehen, dass die Eröffnung Ende 2026 stattfinden wird. Besonders erfreulich ist, dass unsere Wünsche bei den Planungen weitestgehend berücksichtigt wurden“, teilte Ulrich Glanz, der Vorsitzende des SVM, mit. Auch das 100-jährige Jubiläum in 2028 stand auf der Tagesordnung. Dafür wurde eigens ein Arbeitskreis mit Mitgliedern aller Abteilungen gebildet, um Vorschläge für Veranstaltungen zu unterbreiten. Dem Gremium gehören Wilhelm Weihofen, Lena Dargel, André Groß, Peter Ingenillem, Luca Christmann, Nico Parthum, Frank Kirchholtes, Janine Coenen, Uwe Dobosch, Sabine und Dietmar Heyde sowie Georg Königs an.

Weihofen gehörte auch zu den Mitgliedern, die für ihre Vereinstreue geehrt wurden. 60 Jahre ist er schon dabei und bekam dafür die Goldene Ehrennadel. Wilhelm Merz ist seit 25 Jahren Mitglied. Er erhielt auf der Versammlung die Silberne Ehrennadel. Glanz berichtete, dass die Mitgliederzahlen des SVM erneut gestiegen sind. Dem Landessportbund (LSB) NRW konnten zum 1. Januar 751 Mitglieder gemeldet werden – 71 mehr als zu Beginn 2025. Die finanzielle Lage sei nach wie vor gut, „aber durch den Bau des Klubheimes kommen nicht unerhebliche Kosten auf den SV Millingen zu“. Da sei es gut, wenn Rücklagen vorhanden sind.