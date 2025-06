Jubiläum beim TSV Dahl: Ihsan Tanyolu mit 400. Meisterschaftsspiel

In der vergangenen Saison 24/25 absolvierte Ihsan Tanyolu sein 400. Meisterschaftsspiel für den TSV Dahl. Eine beeindruckende Marke, die er sich über viele Jahre in der Altherren, der Zweiten und der Ersten Mannschaft erarbeitet hat. Neben seiner aktiven Laufbahn engagiert sich Ihsan seit Langem als Jugendtrainer und hat dabei maßgeblich zur Entwicklung vieler junger Spieler beigetragen, von den Minis bis zur A-Jugend. Einige von ihnen stehen heute mit ihm gemeinsam auf dem Platz bei den Senioren.

Sein langjähriges Engagement für den TSV Dahl geht jedoch über das rein Sportliche hinaus. Ihsan Tanyolu hat sich im Laufe der Jahre durch seine Zuverlässigkeit, seine vereinsübergreifende Einsatzbereitschaft und seine kontinuierliche Präsenz einen festen Platz innerhalb des Vereins erworben. Er ist nicht nur in seiner aktiven Rolle eine tragende Säule, sondern auch durch seine Arbeit im Nachwuchsbereich ein wichtiger Bestandteil des Vereinslebens. Dabei hat er den Werdegang zahlreicher junger Spieler aktiv begleitet und unterstützt.

Über Jahre hinweg war er in unterschiedlichen Mannschaften des Vereins im Einsatz und hat damit generationsübergreifend Spuren hinterlassen. Viele der Spieler, die heute im Seniorenbereich stehen, wurden bereits in jungen Jahren von ihm betreut. Diese enge Verbindung zwischen Nachwuchs und Seniorenbereich spiegelt das wider, was ihn im Verein auszeichnet: Verlässlichkeit, Engagement und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein für das große Ganze.

Der TSV Dahl bedankt sich für das bislang Geleistete und freut sich auf eine weitere Saison sowohl auf dem Platz als auch im Umfeld des Vereins.

https://www.fupa.net/league/kreisliga-a-1-hagen

https://www.fupa.net/league/kreisliga-c-1-hagen

https://www.fupa.net/league/kreisliga-b-1-hagen