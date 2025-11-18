Jubiläum! 400 & 250 Aktive Spiele

Moritz am Sonntag feierten wir einen ganz besonderen Moment – dein 250. aktives Spiel im Trikot des SV Nufringen!

Du bist einer, auf den man sich verlassen kann – als Mitspieler, Freund und Stimme damals im Spielerrat. Dein Engagement, deine Leidenschaft und dein offenes Wesen machen dich zu einem echten Vorbild für alle im Verein.

Seit deinem Wechsel im Jahr 2013 vom Gültstein zu uns bist du ein nicht mehr wegzudenken Teil unserer Mannschaft. Auf dem Platz gibst du immer alles – kompromisslos, zuverlässig und mit vollem Einsatz. Doch was dich wirklich auszeichnet, geht weit über das Sportliche hinaus: Mit deinem humorvollen Wesen hast du uns alle schon unzählige Male zum Lachen gebracht – ob in der Kabine, beim Training, bei Ausflügen oder auf dem Platz.

Der SV Nufringen bedankt sich herzlich für deine Treue, Hingabe und positive Energie – Trotz Hausumbau und Familie und freut sich auf viele weitere Spiele, Siege und gemeinsame Lacher mit dir!

Herzlichen Glückwunsch zu 250 Spielen, Moritz – auf die nächsten 250! 😉🎉

& Jonas,

auch für dich gab es wir ein ganz besonderes Jubiläum – dein 400. Spiel im Trikot des SV Nufringen!

Seit der Jugend bist du fester Bestandteil unseres Vereins und hast auf dem Platz unzählige Spiele geprägt. Als verlässlicher Abwehrspieler bist du hinten eine echte Bank – robust, zweikampfstark und mit einem Schuss, der den Namen „Bums“ wirklich verdient hat.

Auch wenn du mittlerweile in Jettingen wohnst und Familie hast, zeigst du immer wieder, was dir der SVN bedeutet. Du versuchst, so oft wie möglich dabei zu sein, und dafür sind wir dir unglaublich dankbar. Die Dritte freut sich jedes Mal, wenn du am Start bist – weil man weiß: Mit Jonas in der Abwehr läuft’s einfach.

Deine 400 Spiele stehen für Leidenschaft, Teamgeist und Treue – Werte, die unseren Verein ausmachen.

Der SV Nufringen gratuliert dir herzlich zu diesem beeindruckenden Meilenstein und bedankt sich für deinen Einsatz auf und neben dem Platz.

Herzlichen Glückwunsch, Jonas – auf viele weitere Spiele im SVN-Trikot!

🔴⚪⚽