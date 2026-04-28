 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ligabericht

„Jubeln wie die Weltmeister nach Sieg gegen Dorfverein-Reserve"

Im VIDEO unten: Marienfelde-II-Coach äussert sich nach Niederlage gegen Topfavoriten - Alle Begegnungen des 24. Spieltag in der Nachschau

von far · Heute, 18:33 Uhr · 0 Leser
Marienfelde Coach Martin Lorenz im FuPa Interview
Marienfelde Coach Martin Lorenz im FuPa Interview – Foto: Frank Arlinghaus

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BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

Der 24. Spieltag der Bezirksliga-Staffel 2 bringt klare Siege, wilde Spiele und Bewegung im Tabellenkeller. An der Spitze bleiben Delay Sports Berlin und Spandauer FC Veritas im Gleichschritt, dahinter verliert Stern Marienfelde II an Boden. Dessen Trainer Martin Lorenz äußert sich in einem Interview bei FuPa Berlin (Video siehe unten) über den frenetischen Jubel von Delay Sports während und nach dem Spiel gegen sein Team . Im Abstiegskampf spitzt sich die Lage für die letzten drei Teams weiter zu

Großer Jubel bei Delay Sports nach dem Dreier bei Marienfelde
Großer Jubel bei Delay Sports nach dem Dreier bei Marienfelde – Foto: Frank Arlinghaus

So., 26.04.2026, 10:45 Uhr
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
2
0
Abpfiff

SV Sparta Lichtenberg II schlägt den Berliner TSC mit 2:0. Ahmed Usman Hussain bringt Sparta nach der Pause in Führung, in der Nachspielzeit sorgt Wissam Dakhil für die Entscheidung.

So., 26.04.2026, 11:00 Uhr
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
5
4
Abpfiff

VfB Berlin 1911 startet stark und geht durch Gillmeister früh in Führung, der kurz darauf nachlegt. Baumgartner verkürzt für Charlottenburg, doch Schmidt stellt den alten Abstand wieder her. Preikschat bringt die Gäste noch vor der Pause wieder heran. Nach dem Seitenwechsel erhöht Klaucke, Baumgartner trifft erneut zum Anschluss. Boettcher sorgt für die Vorentscheidung, ehe Preikschat in der Schlussphase noch einmal verkürzt.

So., 26.04.2026, 12:45 Uhr
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
1
2
Abpfiff

Lübars geht durch Kamara in Führung, doch Heinersdorf gleicht noch vor der Pause durch Senf aus. Im zweiten Durchgang sorgt Schareina mit dem entscheidenden Treffer für den Auswärtssieg.

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
3
3
Abpfiff

BSV GW Neukölln und 1. Traber FC Mariendorf trennen sich 3:3. Dario Gerlach bringt Mariendorf in Führung, Roger Abdallah erhöht und Timo Januschewski sorgt noch vor der Pause für das dritte Tor. Nach dem Seitenwechsel kommt Neukölln zurück: Januschewski verkürzt zunächst, Gerlach trifft erneut, bevor Andreas Sander spät den Ausgleich erzielt.

So., 26.04.2026, 13:30 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
4
2
Abpfiff

Wilhelmsruh geht durch Can früh in Führung, doch Zahn gleicht für Wittenau aus. Noch vor der Pause bringt Wickner die Gastgeber wieder nach vorne. Im zweiten Durchgang baut Wilhelmsruh durch Meissner und Elsholz die Führung deutlich aus. Al-Moussa kann in der Schlussphase nur noch verkürzen.

So., 26.04.2026, 14:30 Uhr
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
2
5
Abpfiff

Stern Britz geht durch Schreiber früh in Führung, doch Hamzic gleicht aus und dreht die Partie mit zwei weiteren Treffern noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Hirik, aber erneut Hamzic stellt den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase sorgt Perlick für die endgültige Entscheidung.

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
2
4
+Video

Delay Sports Berlin gewinnt das Topspiel bei Stern Marienfelde II mit 4:2 und dreht dabei einen Rückstand. Timon Balci bringt Marienfelde früh in Führung, Pascal Brossmann gleicht aus. Marc-Jérôme Schmidt stellt erneut auf Führung, doch Brossmann trifft wieder zum Ausgleich. Kurz vor Ende der Partie bringt Can mit dem 3:2 für Delay die Wende, ehe Brossmann seinen dritten Treffer erzielen kann.

Stern Coach Martin Lorenz äussert sich in einem FuPa-Interview zum Spiel und zu den Jubelszenen von Delay nach dem 3:2:

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
0
3

Spandauer FC Veritas bleibt dran und gewinnt beim Grünauer BC mit 3:0. Eren Bicen bringt die Gäste früh in Führung, Mehmet Aydin erhöht noch vor der Pause. In der Schlussphase sorgt Sebastian Ghasemi-Nobakht für die Entscheidung.

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