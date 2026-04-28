„Jubeln wie die Weltmeister nach Sieg gegen Dorfverein-Reserve"

Marienfelde Coach Martin Lorenz im FuPa Interview – Foto: Frank Arlinghaus

Der 24. Spieltag der Bezirksliga-Staffel 2 bringt klare Siege, wilde Spiele und Bewegung im Tabellenkeller. An der Spitze bleiben Delay Sports Berlin und Spandauer FC Veritas im Gleichschritt, dahinter verliert Stern Marienfelde II an Boden. Dessen Trainer Martin Lorenz äußert sich in einem Interview bei FuPa Berlin (Video siehe unten) über den frenetischen Jubel von Delay Sports während und nach dem Spiel gegen sein Team . Im Abstiegskampf spitzt sich die Lage für die letzten drei Teams weiter zu

SV Sparta Lichtenberg II schlägt den Berliner TSC mit 2:0. Ahmed Usman Hussain bringt Sparta nach der Pause in Führung, in der Nachspielzeit sorgt Wissam Dakhil für die Entscheidung.

VfB Berlin 1911 startet stark und geht durch Gillmeister früh in Führung, der kurz darauf nachlegt. Baumgartner verkürzt für Charlottenburg, doch Schmidt stellt den alten Abstand wieder her. Preikschat bringt die Gäste noch vor der Pause wieder heran. Nach dem Seitenwechsel erhöht Klaucke, Baumgartner trifft erneut zum Anschluss. Boettcher sorgt für die Vorentscheidung, ehe Preikschat in der Schlussphase noch einmal verkürzt.

Lübars geht durch Kamara in Führung, doch Heinersdorf gleicht noch vor der Pause durch Senf aus. Im zweiten Durchgang sorgt Schareina mit dem entscheidenden Treffer für den Auswärtssieg.

BSV GW Neukölln und 1. Traber FC Mariendorf trennen sich 3:3. Dario Gerlach bringt Mariendorf in Führung, Roger Abdallah erhöht und Timo Januschewski sorgt noch vor der Pause für das dritte Tor. Nach dem Seitenwechsel kommt Neukölln zurück: Januschewski verkürzt zunächst, Gerlach trifft erneut, bevor Andreas Sander spät den Ausgleich erzielt.

Wilhelmsruh geht durch Can früh in Führung, doch Zahn gleicht für Wittenau aus. Noch vor der Pause bringt Wickner die Gastgeber wieder nach vorne. Im zweiten Durchgang baut Wilhelmsruh durch Meissner und Elsholz die Führung deutlich aus. Al-Moussa kann in der Schlussphase nur noch verkürzen.

Stern Britz geht durch Schreiber früh in Führung, doch Hamzic gleicht aus und dreht die Partie mit zwei weiteren Treffern noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzt Hirik, aber erneut Hamzic stellt den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase sorgt Perlick für die endgültige Entscheidung.

Delay Sports Berlin gewinnt das Topspiel bei Stern Marienfelde II mit 4:2 und dreht dabei einen Rückstand. Timon Balci bringt Marienfelde früh in Führung, Pascal Brossmann gleicht aus. Marc-Jérôme Schmidt stellt erneut auf Führung, doch Brossmann trifft wieder zum Ausgleich. Kurz vor Ende der Partie bringt Can mit dem 3:2 für Delay die Wende, ehe Brossmann seinen dritten Treffer erzielen kann. Stern Coach Martin Lorenz äussert sich in einem FuPa-Interview zum Spiel und zu den Jubelszenen von Delay nach dem 3:2: