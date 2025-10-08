 2025-10-02T08:44:29.515Z

– Foto: SV Neulangen

Jubelfotos - Kalenderwoche 40

Tore, Emotionen und pure Freude: Das sind eure Jubelmomente

– Foto: SV Schwarz-Weiß Varenrode

Das Jubelfoto stammt zwar noch aus dem September, passt aber genauso gut in die Kalenderwoche 40. Dem SV Schwarz-Weiß Varenrode II ist das ohnehin egal – Hauptsache, der Sieg wird gefeiert.

Di., 30.09.2025, 19:30 Uhr
SV Alemannia Salzbergen
SV Alemannia SalzbergenSalzbergen IV
SV Schwarz-Weiß Varenrode
SV Schwarz-Weiß VarenrodeSV Varenrode II
3
5
Abpfiff

– Foto: SG Neulangen/Langen II

Jubelfoto | Emco-Kreispokal der Frauen

Großer Jubel bei SG Neulangen/Langen II: Dank der Tore von Kira Runde und Gesa Ruten gelang ein 2:0-Auswärtserfolg beim SV Listrup II, das Jubelfoto zum Weiterkommen seht ihr hier!

Mi., 01.10.2025, 19:30 Uhr
SG Listrup / Leschede
SG Listrup / LeschedeSG Listrup II
SG Neulangen/Langen 9er
SG Neulangen/Langen 9erSG Neulangen/Langen 9er II
0
2
Abpfiff

– Foto: DJK Tinnen

Vier Tore, viele Chancen und am Ende ein Jubel, der alles sagt. Hier kommt das Jubelfoto zum Spiel SG Haren II gegen DJK Tinnen.

Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr
SG Haren / Emmeln
SG Haren / EmmelnSG Haren II
SV DJK Tinnen
SV DJK TinnenTinnen
1
4
Abpfiff

– Foto: SV Surwold

Jubel in Surwold!

Mit einem deutlichen 12:0-Erfolg über den SV Eltern feierte der SV Surwold ein wahres Torfestival. Unter der Anzeigetafel posierten die Spieler stolz zum Jubelfoto - 12 Tore im Rücken, strahlende Gesichter vorne.

Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
SV Surwold
SV SurwoldSurwold
SV Eltern
SV ElternEltern
12
0
Abpfiff

– Foto: SC Blau-Weiß Papenburg II

Torlaune unterm Flutlicht!

Die Papenburger Reserve zerlegt Haren mit 5:0 - vorne spielfreudig, hinten stabil. Zwei Siege in Serie, die Serie läuft!

Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg II
TuS Haren 1920
TuS Haren 1920Haren
5
0
Abpfiff

– Foto: SG Selle-Vebhaus/Varebrode

Eine Runde weiter!

Mit einem klaren 6:0 gegen Rot-Weiß Lage stürmt die SG Spelle-Venhaus/Varenrode in die nächste Runde des Bezirkspokals. Nächster Gegner: BW Lohne und das zuhause!

Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr
SV Rot-Weiß Lage 29
SV Rot-Weiß Lage 29R-W Lage
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh.
0
6
Abpfiff

– Foto: SV Schwarz-Weiß Varenrode II

SV Varenrode II feiert einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen Leschede III. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich drehte die Mannschaft im zweiten Durchgang richtig auf – mit Treffern in der 76. und 83. Minute machten die Gastgeber alles klar.

Jetzt heißt es: strahlt mit uns fürs Jubelfoto!

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Varenrode
SV Schwarz-Weiß VarenrodeSV Varenrode II
FC 47 Leschede
FC 47 LeschedeLeschede III
3
1
Abpfiff

– Foto: SG Neulangen/Langen

Feiertag, Fußball, Feierlaune!

Die Damen der SG Neulangen/Langen machten am Tag der Deutschen Einheit kurzen Prozess und schickten den TUS Hinte mit 1:6 in den Feiertags Nachmittag!

Tore, Teamgeist und Pizza danach, mehr Einheit geht nicht!

Fr., 03.10.2025, 11:00 Uhr
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
SG Neulangen/Langen
SG Neulangen/LangenSG Neulangen/Langen
1
6
Abpfiff

– Foto: SV Meppen II

Jubel in Wolfsburg!

SV Meppen II feiert einen wichtigen Auswärtssieg bei USI Lupo Martini Wolfsburg!

Hennes Hermes und Mathis Meyering sorgten mit ihren Treffern für den 2:0-Erfolg in der Oberliga Niedersachsen und natürlich durfte der Jubel danach nicht fehlen!

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr
USI Lupo Martini Wolfsburg
USI Lupo Martini WolfsburgLM Wolfsburg
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen II
0
2
Abpfiff

– Foto: SV Neulangen

Acht Tore, drei Punkte, pure Freude - der SV Neulangen feiert einen 8:1-Kantersieg gegen die SG Lahn/Wieste!

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Eintracht Neulangen
SV Eintracht NeulangenNeulangen
SG Lahn / Wieste
SG Lahn / WiesteSG Lahn
8
1
Abpfiff

P. M. Autor