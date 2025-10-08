Jubelfotos - Kalenderwoche 40

Eine Runde weiter!

Mit einem klaren 6:0 gegen Rot-Weiß Lage stürmt die SG Spelle-Venhaus/Varenrode in die nächste Runde des Bezirkspokals. Nächster Gegner: BW Lohne und das zuhause!

SV Varenrode II feiert einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen Leschede III. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich drehte die Mannschaft im zweiten Durchgang richtig auf – mit Treffern in der 76. und 83. Minute machten die Gastgeber alles klar.

Jetzt heißt es: strahlt mit uns fürs Jubelfoto!