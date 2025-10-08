Jubelfotos - Kalenderwoche 40

Das Jubelfoto stammt zwar noch aus dem September, passt aber genauso gut in die Kalenderwoche 40. Dem SV Schwarz-Weiß Varenrode II ist das ohnehin egal – Hauptsache, der Sieg wird gefeiert.
Jubelfoto | Emco-Kreispokal der Frauen
Großer Jubel bei SG Neulangen/Langen II: Dank der Tore von Kira Runde und Gesa Ruten gelang ein 2:0-Auswärtserfolg beim SV Listrup II, das Jubelfoto zum Weiterkommen seht ihr hier!
Vier Tore, viele Chancen und am Ende ein Jubel, der alles sagt. Hier kommt das Jubelfoto zum Spiel SG Haren II gegen DJK Tinnen.
Jubel in Surwold!
Mit einem deutlichen 12:0-Erfolg über den SV Eltern feierte der SV Surwold ein wahres Torfestival. Unter der Anzeigetafel posierten die Spieler stolz zum Jubelfoto - 12 Tore im Rücken, strahlende Gesichter vorne.
Torlaune unterm Flutlicht!
Die Papenburger Reserve zerlegt Haren mit 5:0 - vorne spielfreudig, hinten stabil. Zwei Siege in Serie, die Serie läuft!
Eine Runde weiter!
Mit einem klaren 6:0 gegen Rot-Weiß Lage stürmt die SG Spelle-Venhaus/Varenrode in die nächste Runde des Bezirkspokals. Nächster Gegner: BW Lohne und das zuhause!
SV Varenrode II feiert einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen Leschede III. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich drehte die Mannschaft im zweiten Durchgang richtig auf – mit Treffern in der 76. und 83. Minute machten die Gastgeber alles klar.
Jetzt heißt es: strahlt mit uns fürs Jubelfoto!
Feiertag, Fußball, Feierlaune!
Die Damen der SG Neulangen/Langen machten am Tag der Deutschen Einheit kurzen Prozess und schickten den TUS Hinte mit 1:6 in den Feiertags Nachmittag!
Tore, Teamgeist und Pizza danach, mehr Einheit geht nicht!
Jubel in Wolfsburg!
SV Meppen II feiert einen wichtigen Auswärtssieg bei USI Lupo Martini Wolfsburg!
Hennes Hermes und Mathis Meyering sorgten mit ihren Treffern für den 2:0-Erfolg in der Oberliga Niedersachsen und natürlich durfte der Jubel danach nicht fehlen!
Acht Tore, drei Punkte, pure Freude - der SV Neulangen feiert einen 8:1-Kantersieg gegen die SG Lahn/Wieste!