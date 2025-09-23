Jubelfotos - Kalenderwoche 38

Derby-Sieg & Jubel pur!
Der FC Fatihspor setzt sich im Stadtderby gegen den SC Blau-Weiß Papenburg III mit 2:1 durch, wenn das kein Grund für ein Jubelfoto ist!
Jubel in Listrup!
ASV Altenlingen feiert Heimsieg!
Vor heimischer Kulisse setzte sich der ASV Altenlingen mit 4:2 gegen den SV Langen durch. Matchwinner war Marvin Krämer mit einem Doppelpack, dazu traf Niklas Lingers gleich zweimal. Trotz zwischenzeitlicher Spannung und einem Eigentor behielt Altenlingen die Oberhand und jubelte am Ende verdient vor der neuen Anzeigentafel.
Die Damen des SV Surwold jubeln nach ihrem 1:0-Erfolg gegen SG Bockhorst/Burlage! Mit dem Sieg bleiben sie Spitzenreiter DJK Eintracht Papenburg dicht auf den Fersen, nur das Torverhältnis trennt sie aktuell von Platz eins.
Von 2:4 auf 5:4 und dann Latte, Netz, Ekstase.
Erst die Ordnung verloren, dann das Spiel fast und am Ende doch gewonnen: Dank Dodis Freistoßhammer aus 25 Metern unter die Latte holt sich die Truppe gegen Burg Greteschs Zweitvertretung die nächsten drei Punkte. Kampfgeist, Comeback und ein Happy End, das sogar die Latte abgenickt hat.
Jubelfotos - Kalenderwoche 37
Klarer Heimsieg für Sparta Werlte II!
Mit einem 5:1 gegen Grün-Weiß Dersum feierte die Mannschaft einen souveränen Dreier. Schon früh stellte das Team die Weichen auf Sieg, ehe Kaveh Tahmasebitavalalli mit einem Doppelpack und seinem 8. Saisontor glänzte.
Nach Abpfiff ließen die Jungs den Sieg in ruhiger Stimmung ausklingen.
Spektakel pur in Dohren!
Beim Heimspiel gegen den SV Olympia Laxten II sahen die Zuschauer ganze 9 Tore und eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der SV Dohren führte scheinbar sicher 3:0, ließ die Gäste dann aber zurück ins Spiel kommen, bis Hendrik Freese & Co. wieder aufdrehten und am Ende einen verdienten 6:3-Sieg einfuhren.
Flutlicht. Freitag. Heimsieg!
Der SV Langen schlägt den Tabellenführer SF Schwefingen verdient mit 2:0!
Tore: Thorben Geers (29‘), Oliver Klene (66‘)
Starke Reaktion nach letzter Woche - unsere ERSTE ist zurück!
Vierte schreibt Geschichte!
Altenlingen IV gewinnt 4:2 bei Concordia Langen II, trotz zwischenzeitlichem 2:2. Mit dem Sieg stellt die Vierte schon nach dem 5. Spieltag den Punkterekord der letzten Saison und Vereinsgeschichte ein. (Ja, zwischendurch lag sogar eine Katze im Tor …)
Liveticker: Freddy Boss
Endlich ist der Bann gebrochen!
Nach 114 langen Tagen ohne Sieg feiert der SV Bad Bentheim den erlösenden Dreier. Im Auswärtsspiel beim VfL Emslage gelang ein umkämpfter 3:2-Erfolg und mit ihm das heiß ersehnte Jubelfoto für die SV Bad Bentheim-Familie.
Jubelfotos - Kalenderwoche 36
Blau-Weiß 94 Papenburg bleibt auf Kurs!
Der Landesligist drehte in Bevern einen Rückstand und feierte mit dem 2:1-Erfolg den vierten Sieg in Serie, Platz zwei ist der verdiente Lohn.
Vorwärts Nordhorn II stürmt an die Spitze
Dank eines souveränen 3:0-Auswärtssiegs bei Borussia Neuenhaus hat Vorwärts Nordhorn II am Freitagabend die Tabellenführung in der Bezirksliga übernommen. Khalaf, Busch und Rakers erzielten die Treffer für die Gäste, während Neuenhaus einen Handelfmeter vergab.
Packender Auswärtssieg für FC Fatihspor 07!
In einem torreichen Duell setzte sich Fatihspor mit 4:2 gegen SG Rhede/Brual II durch.
Die Treffer erzielten Ali (12’), Yildirim (30’), Aptourachimoglou (72’) und Chalil (78’).
Ein wichtiger Dreier - Fatihspor bleibt in Topform!
Spannung pur in der 1. Kreisklasse Süd!
Am 8. Spieltag traf SV Heidekraut Andervenne III auf SG Spelle-Venhaus/Varenrode II – und die Zuschauer bekamen ein packendes Match geboten.
Bereits in der 14. Minute brachte Madeleine Ahlers die Gastgeberinnen in Führung. Nach einer halben Stunde legte Jana Könning zum 2:0 nach und stellte die Weichen auf Sieg. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Marie-Louise Hartke verkürzte, sodass es noch einmal richtig spannend wurde.
Am Ende blieb es beim 2:1-Erfolg für Andervenne, geleitet von Schiedsrichter Marc Flottrong.
Pokalsensation perfekt!
SV Concordia Emsbüren/Elbergen III wirft den klassenhöheren BW Lünne aus dem Emco-Kreispokal! Dank später Treffer von Patrick Waclawik (74.) und Oliver Ackermann (86.) zieht das Team verdient in die nächste Runde ein.
Pokalsensation in Veldhausen!
Der Bezirksliga-Aufsteiger SV Veldhausen wirft den Landesligisten FC Schüttorf 09 mit 4:3 nach Elfmeterschießen aus dem Bezirkspokal. Nach 90 packenden Minuten stand es 2:2 - Henk Legtenborg rettete die SVV in der Schlussminute ins Elfmeterschießen und traf dort erneut vom Punkt. Am Ende jubelte Veldhausen über den Einzug in die nächste Runde!
Heede fegt ins Pokal-Achtelfinale!
RW Heede gewinnt das Flutlicht-Heimspiel gegen SC Spelle-Venhaus III klar mit 5:0. Früh in Überzahl, spielstark und treffsicher - Pott, Terfehr, Lübbers und die Ahrens-Brüder machen den souveränen Sieg perfekt. Damit steht Heede verdient im Achtelfinale des Emco Kreispokals!
Auswärts drei Punkte eingefahren!
Die 1. Mannschaft des SV Dohren gewinnt beim SV Groß Hesepe mit 3:1. Nach einer torlosen ersten Hälfte und zwei Platzverweisen für die Gastgeber sorgten Kroner, Lampen und Freese für die Treffer. Ein wichtiger Sieg im Ligakampf und einer, der Nerven und Geduld brauchte.
Vierfachpack von Gesa Ruten!
Die SG Neulangen/Langen II feiert ihren ersten Saisonsieg, 4:1 gegen den SV Surwold! Nach drei Spielen stehen jetzt 4 Punkte auf dem Konto. So darf man jubeln!
