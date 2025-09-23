Jubelfotos - Kalenderwoche 38

Derby-Sieg & Jubel pur!

– Foto: FC Fatihspor 07

Der FC Fatihspor setzt sich im Stadtderby gegen den SC Blau-Weiß Papenburg III mit 2:1 durch, wenn das kein Grund für ein Jubelfoto ist! So., 21.09.2025, 15:00 Uhr FC Fatihspor FC Fatihspor SC Blau-Weiß 94 Papenburg BW Papenburg III 2 1 Abpfiff Jubel in Listrup!

– Foto: FSG Niedergrafschaft

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr SG Listrup / Leschede SG Listrup FSG Niedergrafschaft FSG Niedergrafschaft 0 4 Abpfiff Nach vier Wochen Pause meldet sich unser Team eindrucksvoll zurück: Mit einem 4:0-Auswärtssieg beim SV Listrup feierten Mira (Doppelpack) und Anna (Doppelpack) einen Traumstart in die Rückrunde. Vier Tore, drei Punkte und jede Menge strahlende Gesichter fürs Jubelfoto! ASV Altenlingen feiert Heimsieg!

– Foto: ASV Altenlingen

Vor heimischer Kulisse setzte sich der ASV Altenlingen mit 4:2 gegen den SV Langen durch. Matchwinner war Marvin Krämer mit einem Doppelpack, dazu traf Niklas Lingers gleich zweimal. Trotz zwischenzeitlicher Spannung und einem Eigentor behielt Altenlingen die Oberhand und jubelte am Ende verdient vor der neuen Anzeigentafel. So., 21.09.2025, 15:00 Uhr ASV Altenlingen 1965 Altenlingen SV Langen SV Langen 4 2 Abpfiff

– Foto: SV Surwold

Die Damen des SV Surwold jubeln nach ihrem 1:0-Erfolg gegen SG Bockhorst/Burlage! Mit dem Sieg bleiben sie Spitzenreiter DJK Eintracht Papenburg dicht auf den Fersen, nur das Torverhältnis trennt sie aktuell von Platz eins. Sa., 20.09.2025, 16:00 Uhr SG SF Bockhorst / SV Burlage SG SF Bockhorst SV Surwold Surwold 0 1 Abpfiff Von 2:4 auf 5:4 und dann Latte, Netz, Ekstase.

– Foto: SV Rot-Weiß Lage

Erst die Ordnung verloren, dann das Spiel fast und am Ende doch gewonnen: Dank Dodis Freistoßhammer aus 25 Metern unter die Latte holt sich die Truppe gegen Burg Greteschs Zweitvertretung die nächsten drei Punkte. Kampfgeist, Comeback und ein Happy End, das sogar die Latte abgenickt hat. Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr TSG 07 Burg Gretesch TSG Gretesch II SV Rot-Weiß Lage 29 R-W Lage 4 5 Abpfiff

– Foto: FSG Haren

Perfekter Start für die FSG Haren: Mit dem 2:0-Auswärtssieg in Breddenberg feiert die Mannschaft den vierten Sieg im vierten Spiel und übernimmt Platz eins. Das Jubelfoto gibt’s hier!

– Foto: SV Rot-Weiß Heede

Der SV Heede feiert den ersten Saisonsieg und das in einem spektakulären Derby gegen Dörpen! Mit 6:4 drehte Heede eine wilde Partie. Das passende Jubelfoto dazu gibt’s hier.

– Foto: SV Listrup

Mit einem 4:3-Auswärtssieg beim SV Börger startete der SV Listrup perfekt ins Wochenende. Die passende Jubelstimmung der Mannschaft seht ihr hier im Foto!

Spitzenreiter, Schwefingen II!

– Foto: SF Schwefingen II

Mit einem 4:1 im Spitzenspiel gegen Tinnen holen sich die Schwefinger die Tabellenführung - Freistoßhammer, Elfmeter und eiskalter Konter inklusive. Effizient, abgezockt, oben dran.