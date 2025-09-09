 2025-09-04T13:21:47.781Z

Bildergalerie
– Foto: SG Neulangen/Langen II

Jubelfotos - Kalenderwoche 36

– Foto: SC Blau-Weiß Papenburg

Blau-Weiß 94 Papenburg bleibt auf Kurs!

Der Landesligist drehte in Bevern einen Rückstand und feierte mit dem 2:1-Erfolg den vierten Sieg in Serie, Platz zwei ist der verdiente Lohn.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
1
2
Abpfiff

– Foto: SV Vorwärts Nordhorn II

Vorwärts Nordhorn II stürmt an die Spitze

Dank eines souveränen 3:0-Auswärtssiegs bei Borussia Neuenhaus hat Vorwärts Nordhorn II am Freitagabend die Tabellenführung in der Bezirksliga übernommen. Khalaf, Busch und Rakers erzielten die Treffer für die Gäste, während Neuenhaus einen Handelfmeter vergab.

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
SV Borussia 08 Neuenhaus
SV Borussia 08 NeuenhausNeuenhaus
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts II
0
3
Abpfiff

– Foto: FC Fatihspor

Packender Auswärtssieg für FC Fatihspor 07!

In einem torreichen Duell setzte sich Fatihspor mit 4:2 gegen SG Rhede/Brual II durch.

Die Treffer erzielten Ali (12’), Yildirim (30’), Aptourachimoglou (72’) und Chalil (78’).

Ein wichtiger Dreier - Fatihspor bleibt in Topform!

– Foto: SV Heidekraut Andervenne III

Spannung pur in der 1. Kreisklasse Süd!

Am 8. Spieltag traf SV Heidekraut Andervenne III auf SG Spelle-Venhaus/Varenrode II – und die Zuschauer bekamen ein packendes Match geboten.

Bereits in der 14. Minute brachte Madeleine Ahlers die Gastgeberinnen in Führung. Nach einer halben Stunde legte Jana Könning zum 2:0 nach und stellte die Weichen auf Sieg. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Marie-Louise Hartke verkürzte, sodass es noch einmal richtig spannend wurde.

Am Ende blieb es beim 2:1-Erfolg für Andervenne, geleitet von Schiedsrichter Marc Flottrong.

Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr
SV Heidekraut Andervenne
SV Heidekraut AndervenneAndervenne III
SG Spelle-Venh. / SV Varenrode
SG Spelle-Venh. / SV VarenrodeSG Spelle-Venh. II
2
1
Abpfiff

– Foto: SV Concordia Emsbüren/Elberge

Pokalsensation perfekt!

SV Concordia Emsbüren/Elbergen III wirft den klassenhöheren BW Lünne aus dem Emco-Kreispokal! Dank später Treffer von Patrick Waclawik (74.) und Oliver Ackermann (86.) zieht das Team verdient in die nächste Runde ein.

Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr
SV Concordia Emsbüren/​Elbergen
SV Concordia Emsbüren/​ElbergenSV Concordia Emsbüren/​Elbergen III
BW Lünne
BW LünneBW Lünne
2
0
Abpfiff

– Foto: SV Veldhausen 07

Pokalsensation in Veldhausen!

Der Bezirksliga-Aufsteiger SV Veldhausen wirft den Landesligisten FC Schüttorf 09 mit 4:3 nach Elfmeterschießen aus dem Bezirkspokal. Nach 90 packenden Minuten stand es 2:2 - Henk Legtenborg rettete die SVV in der Schlussminute ins Elfmeterschießen und traf dort erneut vom Punkt. Am Ende jubelte Veldhausen über den Einzug in die nächste Runde!

Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr
SV Veldhausen 07
SV Veldhausen 07Veldhausen
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
4
3
Abpfiff

– Foto: SV Rot-Weiß Heede

Heede fegt ins Pokal-Achtelfinale!

RW Heede gewinnt das Flutlicht-Heimspiel gegen SC Spelle-Venhaus III klar mit 5:0. Früh in Überzahl, spielstark und treffsicher - Pott, Terfehr, Lübbers und die Ahrens-Brüder machen den souveränen Sieg perfekt. Damit steht Heede verdient im Achtelfinale des Emco Kreispokals!

Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr
SV Rot-Weiß Heede
SV Rot-Weiß HeedeHeede
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh. III
5
0
Abpfiff

– Foto: SV Dohren

Auswärts drei Punkte eingefahren!

Die 1. Mannschaft des SV Dohren gewinnt beim SV Groß Hesepe mit 3:1. Nach einer torlosen ersten Hälfte und zwei Platzverweisen für die Gastgeber sorgten Kroner, Lampen und Freese für die Treffer. Ein wichtiger Sieg im Ligakampf und einer, der Nerven und Geduld brauchte.

Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr
SV Groß Hesepe 1923
SV Groß Hesepe 1923Gr. Hesepe
SV Dohren
SV DohrenDohren
1
3
Abpfiff

– Foto: SG Neulangen/Langen II

Vierfachpack von Gesa Ruten!

Die SG Neulangen/Langen II feiert ihren ersten Saisonsieg, 4:1 gegen den SV Surwold! Nach drei Spielen stehen jetzt 4 Punkte auf dem Konto. So darf man jubeln!

Di., 02.09.2025, 19:30 Uhr
SG Neulangen/Langen 9er
SG Neulangen/Langen 9erSG Neulangen/Langen 9er II
SV Surwold
SV SurwoldSurwold
4
1
Abpfiff

