Jubelfotos - Kalenderwoche 36

Blau-Weiß 94 Papenburg bleibt auf Kurs!

Der Landesligist drehte in Bevern einen Rückstand und feierte mit dem 2:1-Erfolg den vierten Sieg in Serie, Platz zwei ist der verdiente Lohn. So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Bevern SV Bevern SC Blau-Weiß 94 Papenburg BW Papenburg 1 2 Abpfiff

Vorwärts Nordhorn II stürmt an die Spitze Dank eines souveränen 3:0-Auswärtssiegs bei Borussia Neuenhaus hat Vorwärts Nordhorn II am Freitagabend die Tabellenführung in der Bezirksliga übernommen. Khalaf, Busch und Rakers erzielten die Treffer für die Gäste, während Neuenhaus einen Handelfmeter vergab. Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr SV Borussia 08 Neuenhaus Neuenhaus SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II 0 3 Abpfiff

Packender Auswärtssieg für FC Fatihspor 07! In einem torreichen Duell setzte sich Fatihspor mit 4:2 gegen SG Rhede/Brual II durch. Die Treffer erzielten Ali (12’), Yildirim (30’), Aptourachimoglou (72’) und Chalil (78’). Ein wichtiger Dreier - Fatihspor bleibt in Topform!

Spannung pur in der 1. Kreisklasse Süd! Am 8. Spieltag traf SV Heidekraut Andervenne III auf SG Spelle-Venhaus/Varenrode II – und die Zuschauer bekamen ein packendes Match geboten. Bereits in der 14. Minute brachte Madeleine Ahlers die Gastgeberinnen in Führung. Nach einer halben Stunde legte Jana Könning zum 2:0 nach und stellte die Weichen auf Sieg. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Marie-Louise Hartke verkürzte, sodass es noch einmal richtig spannend wurde. Am Ende blieb es beim 2:1-Erfolg für Andervenne, geleitet von Schiedsrichter Marc Flottrong. Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr SV Heidekraut Andervenne Andervenne III SG Spelle-Venh. / SV Varenrode SG Spelle-Venh. II 2 1 Abpfiff

Pokalsensation perfekt! SV Concordia Emsbüren/Elbergen III wirft den klassenhöheren BW Lünne aus dem Emco-Kreispokal! Dank später Treffer von Patrick Waclawik (74.) und Oliver Ackermann (86.) zieht das Team verdient in die nächste Runde ein. Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr SV Concordia Emsbüren/​Elbergen SV Concordia Emsbüren/​Elbergen III BW Lünne BW Lünne 2 0 Abpfiff

Pokalsensation in Veldhausen! Der Bezirksliga-Aufsteiger SV Veldhausen wirft den Landesligisten FC Schüttorf 09 mit 4:3 nach Elfmeterschießen aus dem Bezirkspokal. Nach 90 packenden Minuten stand es 2:2 - Henk Legtenborg rettete die SVV in der Schlussminute ins Elfmeterschießen und traf dort erneut vom Punkt. Am Ende jubelte Veldhausen über den Einzug in die nächste Runde! Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr SV Veldhausen 07 Veldhausen FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 4 3 Abpfiff

Heede fegt ins Pokal-Achtelfinale! RW Heede gewinnt das Flutlicht-Heimspiel gegen SC Spelle-Venhaus III klar mit 5:0. Früh in Überzahl, spielstark und treffsicher - Pott, Terfehr, Lübbers und die Ahrens-Brüder machen den souveränen Sieg perfekt. Damit steht Heede verdient im Achtelfinale des Emco Kreispokals! Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr SV Rot-Weiß Heede Heede SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. III 5 0 Abpfiff

Auswärts drei Punkte eingefahren! Die 1. Mannschaft des SV Dohren gewinnt beim SV Groß Hesepe mit 3:1. Nach einer torlosen ersten Hälfte und zwei Platzverweisen für die Gastgeber sorgten Kroner, Lampen und Freese für die Treffer. Ein wichtiger Sieg im Ligakampf und einer, der Nerven und Geduld brauchte. Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr SV Groß Hesepe 1923 Gr. Hesepe SV Dohren Dohren 1 3 Abpfiff

