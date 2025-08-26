Jubelfotos Kalenderwoche 34

Jubel, Trubel, Heiterkeit! In einer Kabine und auf einem Fußballplatz kann es ausgelassen zugehen, sogar bei Niederlagen. Dafür lieben wir alle den Amateurfußball! Und auch deshalb wäre es zu schade, diese Emotionen nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen. Deshalb schickt eure Fotos an FuPa.

FuPa Emsland und Grafschaft Bentheim sammelt eure Emotionen aus den Kabinen und auf den Fußballplätzen und veröffentlicht alle Schnappschüsse in einer Galerie - macht mit!

Starker Derby-Auftritt unserer Damen gegen den Titelfavoriten: Frühe Führung durch Carina und Judith, am Ende ein verdienter Ausgleich. Leider überschattet von Verletzungen, gute Besserung an alle Betroffenen!

Endlich belohnt! Trotz Alu-Pech und zahlreicher vergebener Chancen sicherte sich unser Team beim TUS Lutten mit einem späten Treffer von Nele Segger den ersten Dreier der Saison.

Spannung bis zum Schluss: Vor 822 Zuschauern erkämpfte sich Holthausen-Biene nach Rückstand den Ausgleich, doch kurz vor Ende stach Meppen II eiskalt zu - 1:2 im Derby-Krimi.

Starker Auftritt am 2. Spieltag: Die Mannschaft zeigte tollen Teamgeist, belohnte sich mit zwei Treffern und feierte einen verdienten 0:2-Auswärtssieg bei der FSG Lathen/Fresenburg.

Spektakel am 4. Spieltag: Blau-Weiß Papenburg II siegte 4:3 gegen den VfL Herzlake - Tadic (2), Bogena und Plate trafen für Papenburg, während Holterhaus (2) und Auger für Herzlake erfolgreich waren.

Was ihr machen müsst, ist einfach: Macht nach jedem Spiel ein Gruppenbild aus der Kabine oder auch gern in anderen Räumlichkeiten oder auf dem Fußballfeld. Schickt der FuPa-Redaktion im Anschluss euer Teamfoto zu und landet damit automatisch bei den untenstehenden Jubelfotos. So könnt ihr euer Bild übermitteln:

Meld euch bei uns:

📧 E-Mail: niedersachsen@fupa.net

📱 WhatsApp oder Instagram

Hinweis zum Datenschutz

Die Bilder werden hier im Bericht veröffentlicht. Außerdem können die Fotos auch für weitere Berichte sowie auf Facebook und Instagram genutzt werden. Die FuPa-Redaktion sieht es als gegeben an, dass bei Zusendung eines Fotos die Zustimmung aller auf dem Bild abgelichteten Personen zur Veröffentlichung eingeholt wurde.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

FuPa.net macht den Amateurfußball attraktiver, weil es dem oft unterschätzten Herzstück des Fußballs - den Amateurvereinen - eine große Bühne bietet. Durch Liveticker, Statistiken, Spielerprofile, Bilder und Spielberichte werden Leistungen sichtbar gemacht, die sonst kaum Aufmerksamkeit bekommen. Spieler, Trainer und Fans finden sich in einer aktiven Community wieder, in der jedes Tor zählt und jede Geschichte erzählt wird. Vereine stärken damit ihre Außenwirkung, gewinnen neue Zuschauer und binden Nachwuchs und Ehrenamtliche enger an sich. FuPa verleiht dem Amateurfußball die Wertschätzung, die er verdient - regional, authentisch und nah an den Menschen.