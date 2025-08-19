Jubelfotos Kalenderwoche 33

– Foto: SV Heidekraut Andervenne III

FuPa Emsland und Grafschaft Bentheim sammelt eure Emotionen aus den Kabinen und auf den Fußballplätzen und veröffentlicht alle Schnappschüsse in einer Galerie - macht mit! Jubel, Trubel, Heiterkeit! In einer Kabine und auf einem Fußballplatz kann es ausgelassen zugehen, sogar bei Niederlagen. Dafür lieben wir alle den Amateurfußball! Und auch deshalb wäre es zu schade, diese Emotionen nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen. Deshalb schickt eure Fotos an FuPa.

– Foto: SV Heidekraut Andervenne III

Glückwunsch nach Andervenne Der SV Heidekraut Andervenne III feierte einen erfolgreichen Saisonauftakt und gewann auswärts bei der SG Spelle-Venhaus/Varenrode II mit 2:1.

– Foto: FSG Twist

Twist fegt Wesuwe zum Auftakt vom Platz Mit einem klaren 5:0 ist die FSG Twist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Gegen den FC Wesuwe übernahm das Team nach kurzem Abtasten früh die Kontrolle. Anna Plass traf in der 17. Minute per sehenswertem Freistoß, Annika Olthoff legte mit einem Doppelpack (35./44.) noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel sorgte Alina Schmidt mit einem späten Doppelpack (81./86.) für den Endstand. Die FSG überzeugte mit kompakter Defensive, hoher Laufbereitschaft und effizienter Chancenverwertung.

– Foto: Fred Rusche

Neulangen ringt Bramsche im Elferkrimi nieder Eintracht Neulangen hat sich in einem dramatischen Pokalduell gegen die SG Bramsche mit 9:8 nach Elfmeterschießen durchgesetzt. Temmen brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), Nölker glich vor der Pause aus (35.). Nach dem 2:1 durch Rusche (53.) rettete ein Eigentor von Fehrmann (85.) Bramsche ins Elfmeterschießen. Dort avancierte Neulangens Keeper Simon Grove mit drei gehaltenen Strafstößen zum Matchwinner.

– Foto: SV Bokeloh

SV Bokeloh zieht in der Pokalrunde weiter Im Kreispokal bleibt der SV Bokeloh auch im vierten Pflichtspiel ungeschlagen und ohne Gegentor. Beim Ligarivalen SV Listrup setzte sich die Mannschaft nach einer starken zweiten Halbzeit mit 2:0 durch. Justin Mellentin (47.) und Erik Lüssing (79.) erzielten die Treffer zum verdienten Auswärtssieg.

– Foto: SG Schleper/Lehrte

Vier Tore, drei Punkte, ein Jubelfoto Perfekter Start für die Damen der SG Schleper/Lehrte: 4:0 gegen die SG Raspo Lathen/Fresenburg - dank Treffern von V. Hukelmann, Doppelpackerin L. Klose und M. Dübbelde. Der erste Saisonsieg wurde standesgemäß im Jubelfoto verewigt. Nächster Halt: Ligaalltag am 23.08.2025.

– Foto: SV Concordia Emsbüren III

Elbergen, Elfer, Ekstase Im EMCO-Kreispokal hat die dritte Mannschaft von Concordia Emsbüren/Elbergen für eine Überraschung gesorgt. Gegen den höher spielenden SV Bawinkel führte Concordia nach Treffern von Sebastian Gels (7.) und Johannes Seybering (29.) lange mit 2:0. Doch Bawinkel kam nach der Pause durch Timo Wintels (65.) heran und glich in der Nachspielzeit per Foulelfmeter durch Julian Rensmann (90.+6) aus. Im anschließenden Elfmeterschießen blieb es spannend bis zum letzten Schuss. Concordia verwandelte nervenstark, Torwart Niklas-Sören Agnes parierte einen Strafstoß und am Ende stand es 7:6 für die Gastgeber. Der Sieg bedeutete nicht nur das Weiterkommen, sondern auch großen Jubel in Elbergen, samt Jubelfoto mit der ganzen Mannschaft.

– Foto: SV Vorwärts Nordhorn II

Vorwärts marschiert - Emslage erleidet fünfstufige Lehrstunde Auswärts in Emslage, 34 Grad im Schatten und trotzdem lief’s wie im Trainingsspiel. Die „Remis-Spezialisten“ zeigten, dass sie nicht nur Unentschieden können, sondern auch Tore, viele Tore. Rakers eröffnete den Spaß, Lammers legte doppelt nach (inkl. Foulelfmeter), Schultjan traf wie aus dem Bilderbuch, und Leemhuis setzte in der 90. den satten Schlusspunkt. Endstand: 5:0. Emslage chancenlos - Vorwärts bleibt ungeschlagen.

– Foto: SV Rot-Weiß Heede

Heede stürmt ins Pokalachtelfinale - Gänsehaut-Moment nach Abpfiff Mit einer dominanten Vorstellung besiegt der SV Rot-Weiß Heede die DJK Eintracht Papenburg unter Flutlicht klar mit 4:1 und zieht in die nächste Runde des Emco-Kreispokals ein. Nach Treffern von Ahrens, Terfehr, Andrees und Karels (Freistoß-Kunststück) feiert das Team ausgelassen beim großen Jubelfoto und widmet den Sieg den langzeitverletzten Steffen Dettmer und Felix Niemeyer. Ein Abend, der sportlich überzeugt und menschlich berührt.

– Foto: SG Bockhorst/Burlage

Heißer Saisonstart für die Damen der SG Bockhorst/Burlage: In einem packenden Duell gegen DJK Eintracht Papenburg setzten sie sich nach Verlängerung mit 2:1 durch – drei Punkte und jede Menge Motivation für die nächsten Spiele!

– Foto: SV Surwold

Derbysieg zum Saisonauftakt! Der SV Surwold startet mit einem 3:2 gegen die SG Breddenberg perfekt in die Saison - danke für das Jubelfoto!

– Foto: SV Olympia Uelsen

Saisonstart nach Maß! Die Damen vom SV Olympia Uelsen holen sich beim SV Harderberg einen 3:2-Auswärtssieg. In der 90. Minute sorgt Selina Vrye nach einer Ecke für den umjubelten Lucky Punch!

– Foto: SV Erika/Altenberge

In Heede sorgte Felix Kühnast bereits in der 13. Minute für das 1:0 nach Vorlage von Hendrik Schulte. Kurz vor der Pause vergab Dominik Schulte in der 34. Minute einen Foulelfmeter. Trotz Heeder Druckphase verteidigte Erika/Altenberge leidenschaftlich und feierte den vierten Sieg im vierten Spiel.