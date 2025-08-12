Jubelfotos Kalenderwoche 32

Nazis haben auf unserem Platz nichts verloren! In Zeiten, in denen rechte Parolen wieder lauter werden, ist es wichtiger denn je, Haltung zu zeigen. Rechte Narrative werden normalisiert - Hetze, Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit wieder salonfähig gemacht. Aber nicht bei uns. Nicht auf unseren Plätzen. Nicht in unserem Vereinen. Gemeinsam setzen der SV Olympia Laxten III und der ASV Altenlingen IV ein klares Zeichen gegen Rechts! Gegen Rassismus, gegen rechte ldeologien, gegen Hass. Für Vielfalt. Für Respekt. Für Zusammenhalt.

– Foto: SV Olympia Laxten III

Vor Rekordkulisse von 109 Zuschauern fand am Wallkamp das Stadtderby zwischen dem ASV Altenlingen IV und dem SV Olympia Laxten III statt.

Laxten setzte sich dabei im ARU-Pokal klar mit 7:0 durch.

– Foto: TuS Lingen

Der TuS Lingen feiert einen souveränen 6:2-Heimsieg gegen den SV Holthausen-Biene III und sichert sich damit die ersten drei Punkte vor heimischer Kulisse. Mit einer starken Teamleistung und großartiger Stimmung legte die Mannschaft den Grundstein für einen verdienten Erfolg, so kann es weitergehen!

– Foto: SV DJK Tinnen

Punkteteilung beim Saisonstart der Aufsteiger!

– Foto: SV Veldhausen 07

Mit Teamgeist in Runde 2! Nach einem hart umkämpften Spiel ziehen wir mit einem 2:0 gegen Weiße Elf verdient in die nächste Runde des Krombacher Bezirkspokals ein! Hendrik Egbers und Lukas Bouws sorgten mit späten Treffern für den Jubel. Dieses Spiel war mehr als nur ein Sieg, es war ein Zeichen für echten Zusammenhalt.

Besonders für unseren Jan-Luca, der verletzt ausfällt: Dieser Sieg war für dich!

Kabinenbild 4:1 Sieg gegen TuS Aschendorf II – Foto: SC Blau-Weiß Papenburg III

Trotz Keeper-Schock zum 4:1-Derbysieg - Teamgeist macht’s möglich! Früher Rückschlag, dann große Moral: Schon nach 15 Minuten musste Keeper Christoph Schröder verletzt raus, Feldspieler Lennart Janssen ging zwischen die Pfosten und machte seine Sache stark. Nach nervösem Beginn brachte Philip Bürkle uns in Führung, Thomas Venema verwandelte einen Elfmeter sicher und legte noch vor der Pause das 3:1 nach. Kurz nach Wiederanpfiff nickte Jens per Kopf zum 4:1 ein - Derbysieg gesichert! Danach wurde es zwar nochmal wacklig, aber mit Kampfgeist und Teamspirit brachten wir den verdienten Erfolg ins Ziel.

1. Saisonsieg – Foto: SV Meppen U23

Trotz früher Roter Karte ging Rehden kurz vor der Pause durch J. Wolff (44.) in Führung. Nach dem zweiten Platzverweis in der 56. Minute erhöhte Meppen den Druck und kam in der 75. Minute durch Hermes zum Ausgleich. Wenig später sorgte Hoffmann per Strafstoß für den 2:1-Endstand – und sicherte Meppen damit den ersten Saisonsieg, der anschließend mit einem Kabinenjubelfoto gefeiert wurde.

– Foto: SV Borussia 08 Neuenhaus

Nach dem 1:0 Heimsieg gegen den SV Langen, ist die Borussia aus Neuenhaus erstmals Tabellenführer - zumindest am Freitagabend.

– Foto: ASV Altenlingen IV

Mit 4:1 gewinnt der ASV Altenlingen IV gegen die SG Schepsdorf/Darme II. Danke für das Jubelfoto!

– Foto: ASV Altenlingen II

Mit einem 6:0 legt die Zweite vom ASV Altenlingen einen gelungen Kreisliga-Auftakt gegen den SV Germania Twist hin.