Allgemeines
Nazis haben auf unserem Platz nichts verloren! In Zeiten, in denen rechte Parolen wieder lauter werden, ist es wichtiger denn je, Haltung zu zeigen. Rechte Narrative werden normalisiert - Hetze, Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit wieder salonfähig gemacht. Aber nicht bei uns. Nicht auf unseren Plätzen. Nicht in unserem Vereinen. Gemeinsam setzen der SV Olympia Laxten III und der ASV Altenlingen IV ein klares Zeichen gegen Rechts! Gegen Rassismus, gegen rechte ldeologien, gegen Hass. Für Vielfalt. Für Respekt. Für Zusammenhalt.
Jubelfotos Kalenderwoche 32

FuPa Emsland und Grafschaft Bentheim sammelt eure Emotionen aus den Kabinen und auf den Fußballplätzen und veröffentlicht alle Schnappschüsse in einer Galerie - macht mit!

Jubel, Trubel, Heiterkeit! In einer Kabine und auf einem Fußballplatz kann es ausgelassen zugehen, sogar bei Niederlagen. Dafür lieben wir alle den Amateurfußball! Und auch deshalb wäre es zu schade, diese Emotionen nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen. Deshalb schickt eure Fotos an FuPa.

– Foto: SV Olympia Laxten III

Vor Rekordkulisse von 109 Zuschauern fand am Wallkamp das Stadtderby zwischen dem ASV Altenlingen IV und dem SV Olympia Laxten III statt.
Laxten setzte sich dabei im ARU-Pokal klar mit 7:0 durch.

Di., 05.08.2025, 19:30 Uhr
ASV Altenlingen 1965
ASV Altenlingen 1965Altenlingen IV
SV Olympia Laxten
SV Olympia LaxtenLaxten III
0
7
Abpfiff

– Foto: TuS Lingen

Der TuS Lingen feiert einen souveränen 6:2-Heimsieg gegen den SV Holthausen-Biene III und sichert sich damit die ersten drei Punkte vor heimischer Kulisse. Mit einer starken Teamleistung und großartiger Stimmung legte die Mannschaft den Grundstein für einen verdienten Erfolg, so kann es weitergehen!

Mi., 06.08.2025, 19:30 Uhr
TuS Lingen Ems
TuS Lingen EmsTuS Lingen
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene III
6
2
Abpfiff

– Foto: SV DJK Tinnen

Mi., 06.08.2025, 19:30 Uhr
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene
SV DJK Tinnen
SV DJK TinnenTinnen
1
1
Abpfiff

Punkteteilung beim Saisonstart der Aufsteiger!

– Foto: SV Veldhausen 07

Mit Teamgeist in Runde 2!

Nach einem hart umkämpften Spiel ziehen wir mit einem 2:0 gegen Weiße Elf verdient in die nächste Runde des Krombacher Bezirkspokals ein! Hendrik Egbers und Lukas Bouws sorgten mit späten Treffern für den Jubel.

Dieses Spiel war mehr als nur ein Sieg, es war ein Zeichen für echten Zusammenhalt.
Besonders für unseren Jan-Luca, der verletzt ausfällt: Dieser Sieg war für dich!

Mi., 06.08.2025, 19:30 Uhr
SV Veldhausen 07
SV Veldhausen 07Veldhausen
VfL Weiße Elf Nordhorn
VfL Weiße Elf NordhornWeiße Elf
2
0
Abpfiff

Kabinenbild 4:1 Sieg gegen TuS Aschendorf II
Kabinenbild 4:1 Sieg gegen TuS Aschendorf II – Foto: SC Blau-Weiß Papenburg III

Trotz Keeper-Schock zum 4:1-Derbysieg - Teamgeist macht’s möglich!

Früher Rückschlag, dann große Moral: Schon nach 15 Minuten musste Keeper Christoph Schröder verletzt raus, Feldspieler Lennart Janssen ging zwischen die Pfosten und machte seine Sache stark. Nach nervösem Beginn brachte Philip Bürkle uns in Führung, Thomas Venema verwandelte einen Elfmeter sicher und legte noch vor der Pause das 3:1 nach. Kurz nach Wiederanpfiff nickte Jens per Kopf zum 4:1 ein - Derbysieg gesichert! Danach wurde es zwar nochmal wacklig, aber mit Kampfgeist und Teamspirit brachten wir den verdienten Erfolg ins Ziel.

Fr., 08.08.2025, 19:30 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg III
TuS Aschendorf
TuS AschendorfAschendorf II
4
1
Abpfiff

1. Saisonsieg
1. Saisonsieg – Foto: SV Meppen U23

Trotz früher Roter Karte ging Rehden kurz vor der Pause durch J. Wolff (44.) in Führung. Nach dem zweiten Platzverweis in der 56. Minute erhöhte Meppen den Druck und kam in der 75. Minute durch Hermes zum Ausgleich. Wenig später sorgte Hoffmann per Strafstoß für den 2:1-Endstand – und sicherte Meppen damit den ersten Saisonsieg, der anschließend mit einem Kabinenjubelfoto gefeiert wurde.

Fr., 08.08.2025, 19:30 Uhr
BSV Schwarz-Weiß Rehden
BSV Schwarz-Weiß RehdenRehden
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen II
1
2

– Foto: SV Borussia 08 Neuenhaus

Nach dem 1:0 Heimsieg gegen den SV Langen, ist die Borussia aus Neuenhaus erstmals Tabellenführer - zumindest am Freitagabend.

Fr., 08.08.2025, 20:00 Uhr
SV Borussia 08 Neuenhaus
SV Borussia 08 NeuenhausNeuenhaus
SV Langen
SV LangenSV Langen
1
0
Abpfiff

– Foto: ASV Altenlingen IV

Mit 4:1 gewinnt der ASV Altenlingen IV gegen die SG Schepsdorf/Darme II. Danke für das Jubelfoto!

So., 10.08.2025, 13:00 Uhr
ASV Altenlingen 1965
ASV Altenlingen 1965Altenlingen IV
SG Schepsdorf
SG SchepsdorfSG Schepsdorf II
5
1
Abpfiff

– Foto: ASV Altenlingen II

Mit einem 6:0 legt die Zweite vom ASV Altenlingen einen gelungen Kreisliga-Auftakt gegen den SV Germania Twist hin.

So., 10.08.2025, 13:00 Uhr
ASV Altenlingen 1965
ASV Altenlingen 1965Altenlingen II
SV Germania Twist
SV Germania TwistGerm.Twist
6
0
Abpfiff

Was ihr machen müsst, ist einfach: Macht nach jedem Spiel ein Gruppenbild aus der Kabine oder auch gern in anderen Räumlichkeiten oder auf dem Fußballfeld. Schickt der FuPa-Redaktion im Anschluss euer Teamfoto zu und landet damit automatisch bei den untenstehenden Jubelfotos. So könnt ihr euer Bild übermitteln:

Meld euch bei uns:
📱 WhatsApp: 0152 5735 4294
📧 E-Mail: fupa.emsland@gmail.com

Hinweis zum Datenschutz

Die Bilder werden hier im Bericht veröffentlicht. Außerdem können die Fotos auch für weitere Berichte sowie auf Facebook und Instagram genutzt werden. Die FuPa-Redaktion sieht es als gegeben an, dass bei Zusendung eines Fotos die Zustimmung aller auf dem Bild abgelichteten Personen zur Veröffentlichung eingeholt wurde.

__________________________________________________________________________________________________

