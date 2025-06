Jubelfotos auf FuPa Württemberg in der KW 23: Eure Fotos

Jubel, Trubel, Heiterkeit! In einer Kabine und auf einem Fußballplatz kann es ausgelassen zugehen, sogar bei Niederlagen. Dafür lieben wir alle den Amateurfußball! Und auch deshalb wäre es zu schade, diese Emotionen nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen. Deshalb schickt eure Fotos an FuPa Württemberg.

Was ihr machen müsst, ist einfach: Macht nach jedem Spiel ein Gruppenbild aus der Kabine oder auch gern in anderen Räumlichkeiten oder auf dem Fußballfeld. Schickt der FuPa-Redaktion im Anschluss euer Teamfoto zu und landet damit automatisch bei den untenstehenden Jubelfotos. So könnt ihr euer Bild übermitteln:

per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

per Instagram an @fupa_wuerttemberg

---

Unter anderem sind dabei:

- SKV Eningen Frauen

- SG Jebenhausen/Bezgenriet Frauen

- TSV Langenbeutingen Frauen

- TSV Dagersheim III

- TSV Uhlbach

- SGM Oppenweiler/Sulzbach Frauen

- TSV Linsenhofen

---