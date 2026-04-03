 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Jubelfotos auf FuPa Mecklenburg-Vorpommern: Schickt uns eure Fotos

FuPa Mecklenburg-Vorpommern sammelt eure Emotionen aus den Kabinen und auf den Fußballplätzen und veröffentlicht alle Schnappschüsse in einer Bildergalerie.

von red · 03.04.2026, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

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Jubel, Trubel, Heiterkeit! In einer Kabine und auf dem Fußballplatz kann es ausgelassen zugehen, sogar bei Niederlagen. Dafür lieben wir alle den Fußball! Und auch deshalb wäre es zu schade, diese Emotionen nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen. Deshalb schickt eure Fotos an FuPa Mecklenburg-Vorpommern.

Was ihr machen müsst, ist einfach: Macht nach jedem Spiel ein Gruppenbild aus der Kabine oder auch gern in anderen Räumlichkeiten oder auf dem Fußballfeld. Schickt der FuPa-Redaktion im Anschluss euer Teamfoto zu und landet damit automatisch bei den untenstehenden Jubelfotos. So könnt ihr euer Bild übermitteln:

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Hinweis zum Datenschutz

Die Bilder werden auf FuPa veröffentlicht. Außerdem können die Fotos auch für weitere Berichte sowie auf Facebook und Instagram genutzt werden. Die FuPa-Redaktion sieht es als gegeben an, dass bei Zusendung eines Fotos die Zustimmung aller auf dem Bild abgelichteten Personen zur Veröffentlichung eingeholt wurde.

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Hier geht es zur FuPa-Bildergalerie mit den Jubelfotos in der KW 13

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