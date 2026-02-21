Jubelfotos 2026 auf FuPa Brandenburg in KW 8: Schickt uns eure Fotos FuPa Brandenburg sammelt eure Emotionen aus den Kabinen und auf den Fußballplätzen und veröffentlicht alle Schnappschüsse in einer Bildergalerie. von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa-Grafik

Jubel, Trubel, Heiterkeit! In einer Kabine und auf dem Fußballplatz kann es ausgelassen zugehen, sogar bei Niederlagen. Dafür lieben wir alle den Amateurfußball! Und auch deshalb wäre es zu schade, diese Emotionen nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen. Deshalb schickt eure Fotos an FuPa Brandenburg.

Was ihr machen müsst, ist einfach: Macht nach jedem Spiel ein Gruppenbild aus der Kabine oder auch gern in anderen Räumlichkeiten oder auf dem Fußballfeld. Schickt der FuPa-Redaktion im Anschluss euer Teamfoto zu und landet damit automatisch bei den untenstehenden Jubelfotos. So könnt ihr euer Bild übermitteln: per E-Mail an brandenburg@fupa.net

per Instagram an @fupa_brandenburg ---