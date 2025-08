Jubelextase in letzter Sekunde

Erste Hälfte: Chancenreich aber dennoch torlos

Schon früh im Spiel zeigte sich, dass der BFC nach dem personellen Umbruch in der Sommerpause auf Wiedergutmachung aus war. In den ersten Minuten erspielten sich die Hausherren zwei gefährliche Abschlüsse, doch RWE-Schlussmann Otto war gleich hellwach. Die Rot-Weißen fanden mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie, konnten die frühe Druckphase der Berliner überstehen und setzten mit schnellen Umschaltaktionen Nadelstiche.

Ein vermeintlicher Führungstreffer durch Benjika Caciel wurde in der 18. Minute wegen einer knappen Abseitsposition aberkannt. Auch Marco Wolf und Stanislav Fehler probierten es aus der Distanz – jedoch ohne zählbaren Erfolg. Auf der Gegenseite wurde es mehrfach brenzlig, doch Otto und die Defensive blieben standhaft. So ging es nach einer intensiven ersten Halbzeit torlos in die Kabinen.

Zweite Hälfte: Torregen und Wahnsinns-Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen – doch das Spiel nahm nun richtig Fahrt auf. In der 57. Minute war es endlich so weit: Nach einem weiten Einwurf kam der Ball über Stanislav Fehler zu Marco Wolf, der per Kopf zur viel umjubelten Führung einnickte – 1:0 für den FC RWE!

Nur drei Minuten später folgte der nächste Jubelschrei. Obed Chidindu Ugondu umkurvte nach einem starken Pass von Benny Boboy den Berliner Keeper und schob eiskalt zum 2:0 ein (60.). Innerhalb weniger Minuten hatte die Gast-Mannschaft die Weichen auf Auswärtssieg gestellt.

Doch der BFC gab sich nicht geschlagen. In der 81. Minute verkürzte Willi Theodor Reincke mit einem Distanzschuss auf 1:2. Der Druck der Berliner nahm zu – und nur sieben Minuten später gelang Tobias Gunte per Kopf nach einer Ecke sogar der Ausgleich zum 2:2 (88.).

In einer hitzigen Schlussphase wurde es wild. Fouls, gelbe Karten und ein offener Schlagabtausch bestimmten die Nachspielzeit. Und dann kam die 90.+3. Minute: Laurenz Dehl holte noch einmal einen Freistoß auf Höhe der Mittellinie heraus. Der Ball wurde von Artur Golubytskij schnell nach vorne gebracht, der Angriff rollte – und der eingewechselte Ömer Uzun stand goldrichtig! Aus kurzer Distanz bugsierte er den Ball über die Linie und ließ den Gästeblock explodieren. 3:2 – das Siegtor in allerletzter Sekunde!

Wille und ein Joker, der sticht

In einem emotionalen und intensiven Auswärtsspiel beweist die Erfurter Mannschaft große Moral. Nach einer komfortablen 2:0-Führung und einem späten Ausgleich zeigte das Team von Cheftrainer Fabian Gerber die richtige Reaktion – und belohnte sich mit einem Sieg, der an Dramatik kaum zu überbieten ist.

Mit diesem Erfolg setzt der FC Rot-Weiß Erfurt seine Form fort und reist mit viel Rückenwind zurück nach Thüringen.

Auch RWE-Cheftrainer Fabian Gerber zeigte sich nach Abpfiff zufrieden: „Das waren absolute Wahnsinnsminuten am Ende – typisch Fußball! Eigentlich hatten wir das Spiel schon sicher in der Hand, dann steht’s plötzlich 2:2 und alles droht zu kippen. Umso verrückter und schöner, dass wir uns am Ende noch belohnt haben. Das freut mich extrem für die Jungs. Solche Szenen setzen Kräfte frei, geben uns einen Push und viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.“