Jubel und Erleichterung bei Gladbachs Talenten in London

Einen Grund zum Jubeln hatte Borussia Mönchengladbachs Talente-Auswahl am Dienstagabend, als nach 13 Minuten Nachspielzeit der 2:0-Erfolg beim FC Fulham im Premier League International Cup feststand. Am Mittwochmorgen überwog dann die Erleichterung, als der Grund für die lange Nachspielzeit sich in einer guten Nachricht auflöste.

Die Nacht verbrachte Vidic im Krankenhaus, begleitet von Borussias Teamarzt Nils Haupt und Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller. Doch zum Glück hat Vidic nur eine schwere Prellung davongetragen, am Vormittag konnte er sich aufmachen zum Flughafen mit den Mannschaftskollegen.

Nico Vidic hatte es übel erwischt in der 71. Minute: Nach einem hohen Ball schaute der 19-Jährige in die Luft und bereitete sich auf die Annahme vor, als von hinten ein Gegenspieler angerauscht kam und Vidic mit beiden Knien erwischte. Der Mittelfeldspieler blieb liegen, wurde minutenlang behandelt und schließlich vom Platz getragen.

„Ich freue mich, dass er diese Form und dieses Selbstvertrauen hat“, sagte Sandmöller im Gespräch mit unserer Redaktion. Fleck kam nach von Verletzungen geprägten Monaten erst spät in Schwung in dieser Saison, verpasste das geplante Reinschnuppern in der Sommer-Vorbereitung der Profis. Seit Ende Oktober traf er siebenmal in neun Einsätzen – viermal in der Regionalliga West, dreimal im Premier League International Cup.

Die Reisegruppe war verletzungsbedingt ohnehin nicht groß: Mit lediglich zwei Torhütern und 14 Feldspielern hatte sich Borussia aufgemacht nach London. Auf dem Trainingsgelände des FC Fulham etwas außerhalb der Stadt sorgte Fritz Fleck mit einem frechen Freistoß in die kurze Ecke für die Führung in der 17. Minute – wobei der Torwart arg überrascht wirkte.

Der Wettbewerb ist für Borussia und ihre Talente mehr als nur eine willkommene Abwechslung. Die Reisen auf die Insel, die Spiele unter der Woche liefern einen Reiz, der sich zu Hause schwer herstellen lässt. „Den Jungs macht es Spaß, sich unter diesen Bedingungen zu messen“, sagte Sandmöller. Und die hervorragenden Platzverhältnisse, besser als an jedem Regionalliga-Standort, kämen dem Team mit seinem fußballerischen Ansatz zugute.

Schock gut verkraftet

Den Vidic-Schock verkraftete die Mannschaft in der Schlussphase gut. Kurz zuvor hatte Fulham einen Handelfmeter am Tor vorbeigesetzt. Inmitten der langen Nachspielzeit landete ein Abstoß von Marcello Trippel, ohne dass ihn jemand anders nennenswert berührt hätte, beim eingewechselten Iaia Manco Danfa, der mit einem Heber das 2:0 erzielte.

Auch die Quote des 18-jährigen Angreifers seit seinem Wechsel vom Berliner AK ist herausragend: 15 Spiele für Borussia in der U19, U23 und im Premier League International Cup, zwölf Tore in 869 Einsatzminuten. Dazu war Danfa für die Profis in Testspielen schon zweimal erfolgreich.

Gladbach hat nun gute Aussichten auf den Viertelfinaleinzug nach drei Siegen in drei Spielen. Am 21. Januar bei Crystal Palace reicht eine knappe Niederlage mit einem Tor zum Weiterkommen. Für die U23-Spieler unter den England-Reisenden beginnt jetzt die Winterpause, die U19 empfängt am Sonntag im DFB-Pokal-Viertelfinale um 13.30 Uhr den VfB Stuttgart.

Borussia: Trippel – Berko, Lieder, Meiser, Josh. Uwakhonye – Stange, Vidic (81. Koukkumäki) – Güner (66. Dasbach), Fleck (66. Cirpan), Michaelis – Adozi (58. Danfa). Tore: 0:1 Fleck (17.), 0:2 Danfa (90.+9)