Jubel über Aufstiege durch die Hintertür

Mit der Rückkehr in die höchste Spielklasse auf Kreisebene setzt sich für die Sauertaler damit die jüngere Erfolgsstory fort. Gezeichnet von der Flutkatastrophe vor knapp fünf Jahren, bei der Kunstrasen und Vereinshaus in Godendorf stark beschädigt wurden, sowie von personellen Problemen, zog sich der Club nach dem Bezirksliga-Abstieg bis in die C-Klasse zurück. Den Neuaufbau gestalteten Filippo und Matteo Amodio. Das Vater-Sohn-Trainergespann aus dem benachbarten Luxemburg ließ seine glänzenden Kontakte ins Großherzogtum spielen und begeisterte sogar einige Akteure mit Erstligaerfahrung, im Sauertal zu spielen. In der ersten Saison sprang zwar der Gewinn des kleinen Trier-Saarburger Kreispokals heraus, in Sachen Aufstieg musste man aber dem TuS Trier-Euren den Vortritt lassen. 2024 klappte es dann mit dem Titel in der C-Klasse. In der B-Klasse wurde die SG zunächst Vierter, ehe es nun über die Hintertür zum Aufstieg in die A-Klasse reichte.