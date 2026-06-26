Jubel über Aufstiege durch die Hintertür

„Meine Jungs hatten wohl schon eine gewisse Vorahnung und haben es auf der Mannschaftsfahrt nach Frankreich mächtig krachen lassen“, berichtet Matteo Amodio mit einem Augenzwinkern. Der Coach selbst weilte wiederum im tschechischen Pilsen und nahm dort an einem großen internationalen Pokerturnier teil.
Der am (heutigen) Donnerstag 38 Jahre alt werdende Trainer ist „sehr glücklich, dass wir es trotz schwieriger Phasen mit vielen Verletzungen und Ausfällen aus sonstigen Gründen noch geschafft haben. Wir sind wieder da, wo wir hingehören.“ Gegen Ende der Saison stabilisierte sich sein Team zusehends, blieb inklusive des Entscheidungsspiels gegen starke Mettericher – am 30. Mai gab es im Entscheidungsspiel von Ferschweiler ein 6:4 nach Elfmeterschießen – elfmal in Folge ungeschlagen.
Eine spezielle Aufstiegsfeier sei nicht mehr geplant. Bereits am kommenden Dienstag geht das Vorbereitungstraining los. „Die ersten Kisten gehen dann auf mich“, kündigt Amodio zumindest an.
Was sich im Kader des A-Liga-Aufsteigers tut
Im Wesentlichen setzt er eine Etage höher auf den bestehenden Kader. Mittelfeldspieler João Ferraz will sich mit seinen 37 Jahren indes auf den Stand-by-Modus zurückziehen. Einige Akteure sieht der SG-Trainer als „gefühlte Neuzugänge“, wie etwa der zuletzt immer mal wieder aus beruflichen Gründen fehlende Philippe Werdel, früher unter anderem auf der anderen Sauerseite für Victoria Rosport in der Luxemburger BGL-Ligue aktiv. Joe Schilz wird nach Einschätzung von Amodio künftig wieder häufiger zur Verfügung stehen können. Auch Steve Bermes ist wieder fit. „Selbst ohne Transfers werden wir aufgrund der Rückkehrer stärker“, ist Amodio überzeugt. Den einen oder anderen Neuzugang könne es allerdings noch geben.
Jannick Barthel rückt aus der A-Jugend hoch und soll in der neuen Saison gemeinsam mit seinem Bruder Luca für die SG auflaufen. Der 20-jährige Angreifer hatte mit 23 Treffern und neun Vorlagen in 21 Einsätzen großen Anteil am Aufstieg. Damit weckte er erneut das Interesse höherklassiger Mannschaften. Doch Matteo Amodio geht fest davon aus, den Torjäger halten zu können: „Er hat mir versichert, wenn wir A-Klasse spielen, auf jeden Fall zu bleiben.“
Mittelfristig hofft der Trainer darauf, dass die SG durch die höhere Ligazugehörigkeit für andere Spieler attraktiver wird. „Umfeld und Infrastruktur stimmen ohnehin. Deshalb sind die Perspektiven auf jeden Fall da.“
Der Sprung in noch höhere Sphären ist derzeit kein Thema in Godendorf, Ralingen, Wintersdorf und Umgebung. „Das wäre vermessen. Dafür haben wir ein zu hohes Durchschnittsalter. Einige von uns werden wohl in zwei, drei Jahren aufhören“, lässt Amodio durchblicken. In der neuen Saison möglichst früh nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, „wäre schön“. Da gleich vier Teams aus dem Spielkreis Trier-Saarburg aus der Bezirksliga abgestiegen sind, rechnet der SG-Coach damit, genauso wie in der abgelaufenen Spielzeit in einer von Eifeler Teams dominierten Staffel zu spielen. „Dort wird es auch in der A-Klasse sehr ausgeglichen zugehen.“
Mit der Rückkehr in die höchste Spielklasse auf Kreisebene setzt sich für die Sauertaler damit die jüngere Erfolgsstory fort. Gezeichnet von der Flutkatastrophe vor knapp fünf Jahren, bei der Kunstrasen und Vereinshaus in Godendorf stark beschädigt wurden, sowie von personellen Problemen, zog sich der Club nach dem Bezirksliga-Abstieg bis in die C-Klasse zurück. Den Neuaufbau gestalteten Filippo und Matteo Amodio. Das Vater-Sohn-Trainergespann aus dem benachbarten Luxemburg ließ seine glänzenden Kontakte ins Großherzogtum spielen und begeisterte sogar einige Akteure mit Erstligaerfahrung, im Sauertal zu spielen. In der ersten Saison sprang zwar der Gewinn des kleinen Trier-Saarburger Kreispokals heraus, in Sachen Aufstieg musste man aber dem TuS Trier-Euren den Vortritt lassen. 2024 klappte es dann mit dem Titel in der C-Klasse. In der B-Klasse wurde die SG zunächst Vierter, ehe es nun über die Hintertür zum Aufstieg in die A-Klasse reichte.
Freude in Demerath über Rückkehr in die B-Klasse, aber auch kritische Töne
Bereits einige Tage vor den Sauertalern durfte der FC Demerath jubeln (der Trierische Volksfreund berichtete bereits kurz). Platz neun in der Quotiententabelle reicht nun doch noch, um als einer der 21 C-Liga-Vizemeister aufsteigen zu dürfen. Ursprünglich gab es nur sechs freie Plätze. Gerade Rückzüge von Mannschaften haben aber nun zusätzliche Luft in der B-Klasse geschaffen. Dann kam der Anruf von Herbert Reicher, dem Sachbearbeiter des Fußballkreises Eifel, dass es auch für Demerath reichen würde. Am Sonntag stand sowieso noch ein Fototermin anlässlich der Festivitäten zum 50-jährigen Vereinsjubiläum an. Kurzfristig verbanden die Vulkaneifeler dann dieses Treffen mit der Aufstiegsfeier – bei Spießbraten, gekühlten Getränken und einem Planschbecken, um den hohen Temperaturen zu trotzen.
Trotz der Erleichterung über die Rückkehr in die B-Klasse findet der auch als Geschäftsführer fungierende Martin Möhnen kritische Worte: „Richtig schön ist es nicht, wie das läuft. Früher hast du Relegationsspiele gehabt und wusstest direkt, ob du es geschafft hast oder nicht. Wir hatten zwar keinen Druck aufzusteigen, aber die Warterei ist nicht optimal.“
Außer Andreas Hoppe, der aufhört, seien keine Abgänge zu erwarten, so Möhnen. Ob der eine oder andere noch dazustößt, soll sich im Lauf der Woche entscheiden. Wunsch des 45-jährigen Coachs ist es, eine Etage höher mit Teams aus der Nachbarschaft wie der SG Mehren/Darscheid, der SG Ellscheid II, dem SV Ulmen, der DJK Kelberg und dem FC Kirchweiler zusammenspielen zu können. Klarheit darüber wird Anfang Juli herrschen, wenn die Software die neuen Staffeln erarbeitet hat.
Unterdessen ist auch die SG Arzfeld II in die B-Klasse gerückt: Die Westeifeler nehmen den durch die Sauertaler freigemachte Platz ein.