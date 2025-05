Jubel in Vilzing: Der Abwehrchef bleibt an Bord

„Wir freuen uns sehr darüber, dass uns Jakob erhalten bleibt. Er ist unser Abwehrchef und einer der Leitwölfe in der Mannschaft. Mit ihm im Verbund sehen wir uns in der Defensive für die neue Spielzeit richtig gut aufgestellt“, freut sich Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer in einer Vereinsmeldung. Die Defensivreihe der DJK um Zitzelsberger, Härtl, Kufner und Co. war in der Rückrunde der Garant schlechthin für die schwarzgelbe Erfolgsserie. Mit nur 12 Gegentreffern in 14 Spielen nach der Winterpause stellte die DJK die beste Abwehrreihe der Liga im Frühjahr.



„Wir verlieren im Mannschaftsgefüge den ein oder anderen Führungsspieler, umso wichtiger ist, dass wir mit Jakob weiter auf einen zentralen Spieler dieser Kragenweite bauen können“, sagt Dachauer über den 28-jährigen Regensburger, der damit in seine dritte Spielzeit am Huthgarten geht. Vilzings großgewachsener Innenverteidiger war im Sommer 2023 von Kickers Offenbach an den Huthgarten gewechselt, hat sich auf Anhieb als Leistungsträger etabliert und ist seitdem aus der Abwehrkette der DJK nicht mehr wegzudenken.



Die Kaderplanungen des einzigen Regionalligisten der Oberpfalz gehen damit ins Schlussdrittel. „Wir sind gut gerüstet für die neue Saison und man kann jetzt schon sagen, dass wir wieder eine konkurrenzfähige Truppe ins Rennen schicken können“, blickt Vilzings Spartenleiter Dachauer optimistisch in den Sommer. Jakob Zitzelsberger unterschrieb übrigens einen Vertrag für ein weiteres Jahr mit Verlängerungsoption.