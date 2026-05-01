Jubel in Frelsdorf: SG FAW besiegt SG Am Dobrock

– Foto: Harneit

Freude bei der SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst: Nach einem schwierigen Start in das Kalenderjahr 2026 gelang der Spielgemeinschaft am heimischen Platz ein Heimsieg. Mit einem deutlichen 3:0-Heimsieg gegen die SG Am Dobrock startete die SG FAW in ein langes spielfreies Wochenende.

Die Gastgeber starteten engagiert in die Partie und suchten den Weg nach vorne. In der 28. Spielminute belohnte sich die SG FAW für den Aufwand, wenngleich mit gütiger Mithilfe der Gäste. Gedeon Meyer drang mit viel Tempo in den Strafraum ein und brachte eine scharfe Hereingabe vor das Tor. Der Rettungsversuch von Tim von der Fecht misslang, sodass der Ball zur 1:0-Führung im eigenen Netz landete.

Auch nach der Pause blieb die Heimelf am Drücker und nutzte ihre Gelegenheiten konsequent. In der 58. Minute erhöhte Jasko Kück auf 2:0, nachdem er allein auf den gegnerischen Torhüter zulief und im Eins-gegen-Eins die Nerven behielt.

Die endgültige Entscheidung fiel nur wenige Minuten später: In der 63. Minute konnte der Dobrocker Schlussmann einen Ball nicht festhalten. Hauke Wolthoff lauerte auf den Abpraller, war gedankenschnell zur Stelle und schob zum 3:0-Endstand ein.