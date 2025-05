Der SV Etzenricht II darf sich künftig Kreisklassist nennen. – Foto: Verein

Jubel in Etzenricht: Doppelaufstieg via Relegation perfekt Parusel-/Moucha-Elf gewinnt das Duell der Reserven glatt mit 3:0 gegen Vohenstrauß und steigt in die Kreisklasse auf

Der SV Etzenricht hat es als Champion der Bezirksliga Nord vorgemacht. Nun zog die zweite Mannschaft nach. Am Donnerstagabend behauptete sich „Etze“ vor 321 Schaulustigen in Plößberg gegen die SpVgg Vohenstrauß II mit 3:0 (1:0) und steigt in die Kreisklasse auf. Ob die Vohenstraußer noch eine weitere Chance auf den Erhalt der Kreisklasse Ost bekommen, ist noch ungewiss.

Das Spiel nahm schnell an Fahrt auf. Binnen weniger Augenblicke ließ Kevin Sbitner zwei Großchancen für Etzenricht aus (14.). Fünf Minuten später hatte Vohenstrauß bei einem Innenpfosten-Treffer Pech. Wieder nur etwas später schlug Etzenricht erstmals zu, als Finn Lenz die dritte Chance seines Teams zum 1:0 ausnutze (20.). Weitere Tore oder Großchancen gab es bis zum Pausenpfiff nicht.









Im zweiten Durchgang traf erneut der SVE in einer offen geführten Partie. Inmitten eine kurze Drangphase der Vohenstraußer konterte man geschickt und erhöhte durch Bastian Schreml auf 2:0 (68.). SpVgg-Coach Sascha Haberkorn reagierte mit mehreren Spielerwechseln, doch seine Mannschaft konnte nicht mehr zurückschlagen. Stattdessen machte Etzenricht in der 89. Spielminute durch das Tor von Kevin Sbitner den Deckel drauf. Ein ausführlicher Bericht mit Trainerstimmen folgt am Freitagvormittag.