Jubel in der Kreisstadt: Weilheim steigt in A-Klasse auf Fußball im Oberland von Roland Halmel · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; B-Klasse; TSV Weilheim feiert Meisterschaft und Aufstieg in die A-Klasse am 30. Mai 2026 – Foto: Roland Halmel

Der TSV Weilheim macht den Aufstieg mit einem 6:0-Heimsieg gegen Türk Gücü Schongau perfekt. In 22 Partien kassierte die Mannschaft nur eine einzige Niederlage.

Im Herren-Fußball gehörte der TSV Weilheim über viele Jahre zu den Top-Adressen im Oberland. Doch diese Zeiten sind schon lange her. Vor 20 Jahren spielte die Erste Mannschaft noch in der Bezirksliga. Danach ging es mit den TSV-Fußballern jedoch stetig bergab. Nach dem Abstieg aus der A-Klasse in der Saison 2018/19 hielten sich die Weilheimer nur durch eine Spielgemeinschaft mit dem BSC Oberhausen am Leben. Das Ende der SG drei Jahre später bedeutete auch das Aus eines Herrenteams beim TSV Weilheim. 2023 erfolgte schließlich ein Neustart ganz unten in der C-Klasse. „Mit einer reinen Hobby-Mannschaft“, erinnert sich TSV-Fußballerchef Thomas Penzkofer. Diese Truppe bildete aber die Basis, die sich in den vergangenen Jahren peu á peu nach oben arbeitete. In der kommenden Saison werden die Weilheimer wieder in der A-Klasse spielen. Den zweiten Aufstieg innerhalb von drei Jahren machten die TSV-Fußballer am vorletzten Spieltag der B-Klasse 8 mit einem 6:0-Heimerfolg im Nachholspiel gegen Türk Gücü Schongau perfekt. „Das war unser bestes Saisonspiel“, berichtete TSV-Coach Martin Keller nach dem souveränen Sieg gegen den Tabellendritten, mit dem sein Team den schärfsten Verfolger, den TSV Altenstadt II, endgültig abgehängt hatte.