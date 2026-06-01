Jubel in der Kreisstadt: TSV-Team steigt in A-Klasse auf

Fußball; Saison 2025/26; B-Klasse; TSV Weilheim feiert Meisterschaft und Aufstieg in die A-Klasse am 30. Mai 2026 – Foto: Roland Halmel

Der TSV Weilheim macht den Aufstieg mit einem 6:0-Heimsieg gegen Türk Gücü Schongau perfekt. In 22 Partien kassierte die Mannschaft nur eine einzige Niederlage.

Im Herren-Fußball gehörte der TSV Weilheim über viele Jahre zu den Top-Adressen im Oberland. Doch diese Zeiten sind schon lange her. Vor 20 Jahren spielte die Erste Mannschaft noch in der Bezirksliga. Danach ging es mit den TSV-Fußballern jedoch stetig bergab. Nach dem Abstieg aus der A-Klasse in der Saison 2018/19 hielten sich die Weilheimer nur durch eine Spielgemeinschaft mit dem BSC Oberhausen am Leben. Das Ende der SG drei Jahre später bedeutete auch das Aus eines Herrenteams beim TSV Weilheim.

2023 erfolgte schließlich ein Neustart ganz unten in der C-Klasse. „Mit einer reinen Hobby-Mannschaft“, erinnert sich TSV-Fußballerchef Thomas Penzkofer. Diese Truppe bildete aber die Basis, die sich in den vergangenen Jahren peu á peu nach oben arbeitete. In der kommenden Saison werden die Weilheimer wieder in der A-Klasse spielen. Den zweiten Aufstieg innerhalb von drei Jahren machten die TSV-Fußballer am vorletzten Spieltag der B-Klasse 8 mit einem 6:0-Heimerfolg im Nachholspiel gegen Türk Gücü Schongau perfekt. „Das war unser bestes Saisonspiel“, berichtete TSV-Coach Martin Keller nach dem souveränen Sieg gegen den Tabellendritten, mit dem sein Team den schärfsten Verfolger, den TSV Altenstadt II, endgültig abgehängt hatte.

„Wir sind sehr früh in die Vorbereitung gestartet, die Jungs haben es die ganze Saison durchgezogen und sind meinen Weg mitgegangen“, nannte Keller die entscheidenden Faktoren für den Erfolg, der sich auch in der Statistik ablesen lässt. In 22 Partien kassierten die Weilheimer nur eine einzige Niederlage. Mit einer Torbilanz von 61:22 stellten sie sowohl die beste Offensive als auch die kompakteste Defensive der Liga.

Auch zum Abschluss ließen sich die TSV-Fußballer nicht hängen. Im letzten Spiel gab es einen 5:1-Heimsieg gegen den FC Kosova Schongau. „Danach wurde im Vereinsheim am Zotzenmühlweg die Meisterschaft gefeiert. „Das war die dritte Feier, was ein tolles Zeichen für den Zusammenhalt der Mannschaft ist“, urteilte Robert Huber aus der Abteilungsleitung. „Die Truppe hat sich sehr positiv entwickelt. Die haben alle Bock, und ihr Spiel ist gut anzuschauen“, ergänzte Penzkofer, der auch zuversichtlich nach vorn schaut. „Wir werden in der kommenden Saison eine Zweite Mannschaft melden“, berichtet Penzkofer, da durch einige Rückkehrer die entsprechende Breite im Kader vorhanden ist. „Wer weiß, vielleicht gibt es auch noch ein paar Zugänge“, sagt Penzkofer. Er hofft, dass der Aufstiegscoach und sein spielender Co-Trainer Mert Genc weitermachen. „Die Jungs sind auf alle Fälle gut drauf und lassen auf weitere Aufstiege hoffen“, so Huber. Er sieht das Ende des Aufwärtstrends bei den Weilheimer Fußballern jedenfalls noch nicht erreicht.