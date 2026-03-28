Jubel in der Altmark: 1. FC Lok Stendal demütigt Rudolstadt

– Foto: Laura Bornemann

In der NOFV-Oberliga Süd stand am heutigen Tag ein richtungsweisendes Nachholspiel auf dem Programm, das für eine emotionale Atmosphäre in der Altmark sorgte. Der Kampf um den Klassenerhalt wurde mit großer Leidenschaft geführt, wobei die Gastgeber eine beeindruckende Effizienz zeigten und sich mit diesem deutlichen Erfolg im Tabellenkeller zurückmelden.

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Die Zuschauer im Vogtland erlebten eine Anfangsphase, in der die Hausherren den Favoriten regelrecht überrumpelten. Mit viel Leidenschaft und taktischer Disziplin setzte der VfB den Spitzenreiter früh unter Druck. Amer Kadric traf bereits in der 6. Minute zur 1:0-Führung. Bevor die Gäste eine Antwort finden konnten, jubelten die Gastgeber erneut: Felix Hache erhöhte in der 11. Minute auf 2:0. Freital mühte sich in der Folge um Spielkontrolle, fand jedoch kaum Lücken im defensiven Bollwerk der Auerbacher. Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Tim Kaiser in der 45. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit verwalteten die Vogtländer den Vorsprung und brachten den Sieg unter dem Jubel der Fans über die Zeit. ---

Die Zuschauer erlebten eine einseitige Partie, in der der 1. FC Lok Stendal gegen den FC Einheit Rudolstadt einen glanzvollen Sieg feierte. Der Torreigen in dieser Begegnung wurde durch Valentin Masuth in der 10. Minute zum 1:0 eröffnet. Danach baute Philip Witte die Führung für die Hausherren massiv aus: Er erzielte in der 25. Minute das 2:0, legte in der 28. Minute das 3:0 nach und markierte in der 43. Minute mit dem 4:0 bereits vor der Pause die Vorentscheidung. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste zum ersten Treffer, als Maximilian Schlegel in der 47. Minute einen Foulelfmeter zum 4:1 verwandelte. Den Schlusspunkt unter diesen torreichen Nachmittag setzte schließlich Louis Lauck, der in der 84. Minute den Treffer zum 5:1-Endstand markierte. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen VfL Halle 1896 VfL Halle 96 14:00 live PUSH

FSV Budissa Bautzen hat sich mit dem 3:1 gegen SG Union Sandersdorf eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich blieb die Mannschaft ruhig und entschied das Spiel in der Schlussphase durch Theo Schäller und Julien Hentsch noch für sich. Mit nun 24 Punkten hat Bautzen wieder Boden unter den Füßen, doch die Lage bleibt eng. VfL Halle 1896 erlebte dagegen beim 1:3 gegen FC Einheit Wernigerode einen bitteren Nachmittag. Vor allem Niclas Treu, der dreimal für die Gäste traf, stellte Halle vor große Probleme. Der Treffer von Niclas Hüttig kam zu spät, um die Partie noch einmal ernsthaft zu drehen. Mit 28 Punkten steht Halle zwar im Mittelfeld, aber ein weiteres Abrutschen würde die Unruhe sofort vergrößern. Für Bautzen ist dieses Heimspiel die Chance, den Aufwärtstrend zu veredeln. Für Halle ist es ein Charaktertest nach einem Abend, der deutlich an den Nerven gezerrt haben dürfte.