Jubel im Tabellenkeller: Wer steht vor dem Winter über dem Strich? 18. Spieltag in der Regionalliga Nord - Fr.: Torspektakel in Hannover +++ Sa.: Havelse schlägt D/A +++ Remis im Spitzenspiel

Das Rennen um den Ligaverbleib hat bereits im Herbst ordentlich an Fahrt aufgenommen, denn lediglich zehn Punkte trennen den aktuellen Tabellensiebten Werder Bremen II und den Vorletzten St. Pauli II. Damit ist noch alles drin vor der Winterpause - es braucht Punkte, um an Weihnachten über dem berühmt-berüchtigten Strich zu stehen...

Mehr Torfestival geht zum Start des 18. Spieltags kaum, denn bereits am Freitagabend besiegte die Zweitvertretung von Hannover 96 den TuS BW Lohne mit 5:4. Ausschlaggebend für den Erfolg der Stendel-Elf war der Dreierpack binnen drei Minuten, als Lars Gindorf (52.), Fynn Arkenberg (53.) und Robin Friedrich (54.) die Hannoveraner auf die Siegerstraße brachten. Franck Evina (62.) und Ekin Celebi (72.) erhöhten den Spielstand zum zwischenzeitlichen 5:2, sodass es für die Gäste am Ende kein Zurückkommen mehr gab.

Samstag

Am Samstag waren dann zahlreiche Kellerkinder der Regionalliga Nord gefordert: Neben dem 1:0-Erfolg des TSV Havelse, der damit nach den Achtungserfolgen gegen den SC Weiche Flensburg (2:0) und den VfB Lübeck (2:2) zum dritten Mal in Serie ungeschlagen bleibt, durften auch der FC Teutonia 05 Ottensen (2:1 in Emden) und die Jungstörche aus Kiel (2:1 gegen den SV Werder Bremen II) den Platz als Sieger verlassen. Während sich der Hamburger SV II und der BSV Schwarz-Weiß Rehden 1:1-Unentschieden trennten, sorgte das Trio also einmal mehr für jede Menge Spannung im Abstiegskampf.