Jubel beim TSV Schwaben Augsburg: Ostrzolek macht weiter

Durchschnaufen lautet derzeit die Devise beim TSV Schwaben Augsburg. Was waren das für zwei turbulente Spielzeiten zuletzt! Erst die schier endlose Hängepartie, ob ein Aufstieg in die Regionalliga Bayern überhaupt realisierbar ist, dann in der Premierensaison in der höchsten Amateurklasse das lange Zeit über dem Verein schwebende Damoklesschwert "Verstoß gegen die U23-Regelung" und drohender Punktverlust. Zum Schluss ging`s gut aus für die Schwabenritter, die nun schon mit Hochdruck für die kommende Saison 2024/26 planen. Und an der Stelle kann der TSV eine erfreuliche Nachricht verkünden: Spielertrainer Matthias Ostrzolek wird auch in der kommenden Saison die Geschicke leiten.

"Matthias hat uns für die neue Saison zugesagt und wird weiter die Rolle des Spielertrainers ausfüllen", jubelt Sportdirektor Max Wuschek auf FuPa-Nachfrage. Der 34-jährige Ex-Profi, der in der Bundesliga für den FC Augsburg, den Hamburger SV und Hannover 96 am Ball war, hatte die "Schwabenritter" zunächst in die Regionalliga geführt und nun mit seiner Mannschaft und sehr ansehnlichem Fußball den Klassenerhalt gepackt. "Wir sind alle sehr, sehr froh, dass Matthias weitermacht. Als junger Trainer leistet er überragende Arbeit und ist zudem für die Mannschaft auf dem Platz immer noch eine Hilfe. Diese Konstellation gibt`s in der Regionalliga auch nicht oft. Umso höher ist seine Leistung zu bewerten. Wir haben uns fußballerisch sehr gut präsentiert", betont Wuschek. Abschließende Gespräche stehen nun noch mit den beiden Co-Trainern Roland Bahl und Marco Zupur an, aber auch in der Hinsicht zeigt sich Wuschek sehr optimistisch, dass es in der bisherigen Konstellation weitergehen wird.

Die kommenden Aufgaben werden die Augsburger aber ohne Timothée Diowo bewältigen müssen. Der Franzose hat sich für einen Wechsel zum SV Wacker Burghausen entschieden. "Leider, leider müssen wir ihn ziehen lassen, das ist wirklich ein schmerzhafter Abgang für uns", meint Wuschek, ist aber dem 23-Jährige in keiner Weise böse: "Er ist vor vier Jahren zu uns nach Deutschland gekommen und hat in Augsburg Internationales Management studiert. Er hat sich toll entwickelt und eine starke Saison gespielt, weshalb er auch ein super Angebot aus Burghausen erhalten hat. Und so ehrlich müssen wir schon auch sein: Der SV Wacker Burghausen ist dann schon noch eine Nummer größer als wir und daher haben wir ihm auch keine Steine in den Weg gelegt", lässt Wuschek wissen, dem trotzdem nicht bange ist vor der neuen Saison, auch wenn der junge Funktionär freilich auch weiß: "Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist meist das schwierigere. Aber der Herausforderung wollen wir uns stellen."