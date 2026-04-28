Jubel beim Jahn: Rekordspieler Benedikt Saller bleibt

Der Vertrag von Benedikt Saller beim SSV Jahn hat sich automatisch um ein Jahr verlängert. – Foto: Imago Images

Benedikt Saller wird auch in der kommenden Drittliga-Saison 2026/27 für den SSV Jahn auflaufen, sein Vertrag hat sich automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. „Bene hat sich nach seiner längeren Verletzungspause im Laufe der Saison zurückgekämpft und war zuletzt wieder eine feste Größe in unserer Mannschaft. Seine Vereinstreue und seine Identifikation mit dem Jahn sind beeindruckend, zudem verkörpert er die Werte des SSV Jahn in besonderer Weise. Umso mehr freut es uns, dass Bene auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen wird. Wir sind überzeugt, dass er uns weiterhin sportlich, aber auch als Persönlichkeit wertvolle Impulse geben wird“, unterstreicht Sportdirektor Alexander Schmalhofer in einer entsprechenden Pressemitteilung die Bedeutung des 33-Jährigen.



Saller war 2016 vom FSV Mainz 05 in die Domstadt gekommen und hat seitdem insgesamt 267 Pflichtspiele für die Oberpfälzer absolviert (10 Tore, 23 Vorlagen). „Ich habe während meiner Verletzungspause gemerkt, wie gerne ich noch auf dem Platz stehe. Deswegen möchte ich auf und neben dem Platz weiterhin dazu beitragen, dass wir mit dem SSV Jahn erfolgreichen Fußball spielen“, sagt Saller selbst zur Vertragsverlängerung und ergänzt: „Der SSV Jahn, die Menschen rund herum und die Stadt sind für mich und meine Familie eine Art Heimat geworden, es ist ein tiefes Vertrauensverhältnis entstanden. Es macht mich unglaublich stolz, nun auch Rekordspieler des Jahn zu sein. Die Jahnfans können sich sicher sein, dass ich auch in meinem elften Jahr mit großer Leidenschaft und Identifikation auf dem Platz Gas gebe.“