Jubel bei TuS Wörrstadt: Bezirksliga-Aufstieg klargemacht

Wörrstadt. Sonntag, 13.45 Uhr - ein weiteres grandioses Highlight in der Vereinsgeschichte von TuS Wörrstadt ist perfekt. Die Männermannschaft des Neuborn-Klubs, der 1974 bei den Frauen erster deutscher Meister war, holt sich den Titel in der A-Klasse. Damit verbunden ist der direkte Aufstieg in die Bezirksliga Rheinhessen. So hoch spielten die Herren des Vereins noch nie.