Jubel bei FT-Oldies: Starnbergs Ü50 qualifiziert sich ohne Gegentor für Bayerische Meisterschaft

Wiederholungstäter: Im Vorjahr erst gegründet, fährt die FT Starnberg bereits zum zweiten Mal zur Ü50-BM. – Foto: Privat

Die Ü50-Fußballer der FT Starnberg haben sich souverän für die Bayerische Meisterschaft qualifiziert. Das erst 2025 gegründete Team gewann ohne ein Gegentor.

Die Ü50-Fußballer der FT Starnberg sorgen weiter für Aufsehen. Erst im vergangenen Jahr hatte Organisator und Manager Kurt Schwalbach die Mannschaft ins Leben gerufen – nun feierte das Team bereits den nächsten Erfolg. Über ein Qualifikationsturnier sicherten sich die Starnberger souverän ihre zweite Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft und setzten dabei ein echtes Ausrufezeichen.

FT Starnberg Ü50: Im zweiten Jahr die zweite Quali für die Bayerische

„Wir haben das gesamte Turnier ungeschlagen und ohne Gegentor gewonnen“, berichtet Schwalbach. In der Gruppenphase bekam es die FT mit dem TSV 1860 München sowie den Teams aus Fürstenfeldbruck und Alling zu tun. Anschließend wartete im Halbfinale Neuried, ehe es im Endspiel erneut gegen Fürstenfeldbruck ging. Auch dort behielten die Starnberger die Oberhand und machten die Qualifikation perfekt.

Für Schwalbach ist die Entwicklung bemerkenswert. „Letztes Jahr waren wir auch schon bei der Bayerischen Meisterschaft dabei, damals aber schwach besetzt. Wir hatten nur sechs Feldspieler dabei“, erinnert er sich. Trotzdem schaffte es die Mannschaft bis ins Halbfinale, wo erst der FC Bayern knapp mit 3:2 die Oberhand behielt. Dieses Mal blickt der Manager deutlich optimistischer voraus: „Wir machen uns Hoffnungen, das Turnier zu gewinnen, weil wir heuer besser besetzt sind.“

Ü50 der FT Starnberg: Viele Spieler aus ehemaligen Bayernliga-Zeiten dabei

Am 11. Juli gehen die Titelkämpfe mit zwölf Teams über die Bühne. Gespielt wird im Ü50-Format mit fünf Feldspielern und einem Torwart auf dem Kleinfeld. Insgesamt hat die FT Starnberg 18 Spieler gemeldet. Viele bekannte Namen aus der früheren Bayernliga-Zeit stehen im Kader. „Da sind einige Starnberger dabei, die früher höherklassig gespielt haben“, sagt Schwalbach. Er selbst wird nicht mehr auflaufen. Dabei bringt er reichlich Erfahrung mit: Mit dem FC Bayern gewann Schwalbach einst zweimal die Meisterschaft im Seniorenbereich. Nun konzentriert er sich ganz auf seine Rolle bei der FT.

Die Konkurrenz bei der Bayerischen Meisterschaft hat es allerdings in sich. Als besonders starke Gegner nennt Schwalbach den 1. FC Nürnberg mit zahlreichen Ex-Profis, den FC Bayern und Fürstenfeldbruck. „Die Bayerische ist deutschlandweit eine der schwersten Regionalrunden“, betont er. Der Reiz ist entsprechend groß: Wer sich dort durchsetzt, qualifiziert sich als einer der Favoriten für die Deutsche Meisterschaft in Berlin. Anton Morbitzer