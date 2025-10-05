Jubel bei der SG Am Lichtenstein1/FC Hersbruck II

Die Partie war über weite Teile kämpferisch, das runde Leder ging hin und her. Mit einem schönen Kopfball von Benny Rösel gingen die Platzherren 1:0 in Führung. Pommelsbrunns Joshua Pillhofer glich aus und machte auch das 1:2. In den zweiten 45 Minuten blieb das Bild ähnlich. Aus dem Druck auf beiden Seiten gingen erst Matthias Kellermann (2:2) und Christoph Buchler (3:2) als Gewinner hervor. Doch nachdem die gastgebende Spielgemeinschaft zwei Großchancen vergeben hatte, mit der sie den Sack hätte zumachen können, drehte der Gast das Spiel. Es hätte für beide Seiten höher an Toren ausgehen können, doch diesmal war die Micholka-Elf ein Quäntchen besser: Pillhofer glich erst auf 3:3 aus, dann zeichnete er ein viertes Mal torverantwortlich und besiegelte den verdienten Endstand.

Tore: 1:0 Rösel, 1:1 Pillhofer, 1:2 Pillhofer, 2:2 Kellermann, 3:2 Buchler, 3:3 Pillhofer, 3:4 Pillhofer; SR: Mirko Reichel (SpVgg Obertrubach).