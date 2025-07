JSV Köln rüstet auf – und will den Durchmarsch in die Kreisliga B

– Foto: Verein

Der JSV Köln will zurück in die Kreisliga B – und hat dafür personell aufgerüstet. Nach dem direkten Wiederaufstieg aus der Kreisliga D geht das Team um Spielertrainer Emre Hendem mit vier Neuzugängen in die neue Saison der Kreisliga C.

Mit Faruk Doğdu sicherte sich der Klub einen echten Abwehrchef. Der Innenverteidiger war zuletzt Kapitän bei Schwarz-Weiß Köln und bringt reichlich Erfahrung und Führungsqualitäten mit. Aus derselben Adresse kehrt auch Davud Isa Tabur zurück, der zuletzt in der Bezirksliga aktiv war und für seine Zweikampfhärte sowie Kopfballstärke bekannt ist. 25 Einsätze und zwei Tore in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison unterstreichen die Ambitionen. Für mehr Durchschlagskraft im Angriff soll Armin Kechavarz sorgen. Der bullige Stürmer kommt von AKM Köln und soll mit seiner Physis und Torgefahr die Offensive verstärken. Komplettiert wird das Quartett durch Alp Tataroğlu, der junge Torhüter war zuletzt die Nummer eins in der U19 von Ford Niehl.

Gezielte Wunschspieler verpflichtet „Mit den Transfers sind wir mehr als zufrieden. Wir wussten bereits im Vorfeld, dass der Großteil der Jungs zusammenbleiben wird. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, gezielt unsere Wunschspieler zu verpflichten“, erklärt Hendem. Und kündigt an: „Außerdem sind wir weiterhin an einigen jungen Talenten interessiert, über deren Verpflichtung wir möglicherweise in den kommenden Tagen etwas bekannt geben werden.“