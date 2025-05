JSV Köln geht in den Endspurt mit einem neuen Trainer

Der JSV Köln hat das große Ziel fest im Blick: den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga C. Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison steht das Team aktuell mit 50 Punkten auf dem dritten Platz der Kreisliga D1 – bei zwei Spielen weniger als die Konkurrenten TuS Makkabi Köln (51 Punkte) und SC Rondorf II (53 Punkte). Auch das Torverhältnis von 109:23 spricht klar für den JSV.

Sengül: "Wollen uns mit dem Aufstieg belohnen"

Das Ziel ist klar: der Aufstieg. „Aktuell befinden wir uns in einer sehr starken Verfassung und spüren als Team, dass wir auf einem guten Weg sind. Die Trainingsintensität ist hoch, und man merkt den Spielern an, dass sie das große Ziel erreichen wollen. Wir bereiten uns auf jedes Spiel vor, als wäre es ein Endspiel. Mit voller Entschlossenheit und großem Selbstbewusstsein wollen wir uns am letzten Spieltag mit dem Aufstieg belohnen“, so Sengül.