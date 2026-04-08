JSV Frenz will im Nachholspiel gegen Jülich nachlegen

Trainiert den formstarken JSV Frenz: Baki Istrefi. – Foto: Pajas Studio

Vor dem 22. Spieltag der Kreisliga A Düren steht noch das Nachholspiel zwischen JSV Frenz und SC Jülich/Herongen am Mittwochabend an.

Am Samstag eröffnet Salingia Barmen den Spieltag, am Sonntag steigt unter anderem das Derby zwischen dem FC Düren 77 und Schwarz-Weiß Düren. Während auch die SG Nörvenich/Hochkirchen nachlegen möchte, könnte Tabellenführer Winden mit Schützenhilfe die Tabellenführung weiter ausbauen.