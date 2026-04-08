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JSV Frenz will im Nachholspiel gegen Jülich nachlegen
Kreisliga A Düren: Seit Wochen spielt Aufsteiger JSV Frenz groß auf, im Nachholspiel soll gegen den Jülich/Herongen der nächste Sieg folgen. Derby zwischen FC Düren 77 und SW Düren.
von red · Heute, 10:38 Uhr · 0 Leser
Trainiert den formstarken JSV Frenz: Baki Istrefi. – Foto: Pajas Studio
Vor dem 22. Spieltag der Kreisliga A Düren steht noch das Nachholspiel zwischen JSV Frenz und SC Jülich/Herongen am Mittwochabend an.
Am Samstag eröffnet Salingia Barmen den Spieltag, am Sonntag steigt unter anderem das Derby zwischen dem FC Düren 77 und Schwarz-Weiß Düren. Während auch die SG Nörvenich/Hochkirchen nachlegen möchte, könnte Tabellenführer Winden mit Schützenhilfe die Tabellenführung weiter ausbauen.
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