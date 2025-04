JSG Weser/Diemel/Deisel ist Geschichte SG Weser-Diemel und TSV Deisel beenden Jugendspielgemeinschaft

Die SG Weser-Diemel und der TSV Deisel beenden zum Sommer ihre gemeinsame Jugendspielgemeinschaft. Wie die SG in den sozialen Medien mitteilte, wurde die Entscheidung nach eingehender Prüfung und in enger Abstimmung innerhalb des Vereins getroffen.

Trotz des Endes der Kooperation will die SG Weser-Diemel weiterhin ein Angebot für Kinder und Jugendliche schaffen – auch für solche, die in ihrem Heimatverein keine Mannschaft in ihrer Altersklasse vorfinden. Möglich macht das § 28 Nr. 1 der Jugendordnung des Hessischen Fußball-Verbands, der ein Zweitspielrecht unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. So können junge Fußballerinnen und Fußballer künftig auch ohne Vereinswechsel für die SG Weser-Diemel auflaufen.

Beide Vereine blicken auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurück und betonen den respektvollen Abschied. Die SG Weser-Diemel bedankt sich beim TSV Deisel für die gemeinsame Zeit und wünscht dem Partnerverein für die Zukunft sportlich und menschlich alles Gute.