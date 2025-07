 JSG Walbeck/Auwel-Holt scheitert an der Niederrheinliga-Quali

Seit Mittwochabend steht fest: Der Fußball-Kreis Kleve/Geldern wird in der kommenden Saison nur durch zwei Nachwuchsteams in der Niederrheinliga vertreten sein. Denn die letzte Mannschaft im Rennen um einen Platz in der Spielklasse hat nun auch endlich Gewissheit – allerdings der traurigen Art.

Die B-Juniorinnen der JSG Walbeck/Auwel-Holt verpassten es, sich mit einem Sieg im Entscheidungsspiel gegen den SV Glehn für die Niederrheinliga, in der sie zuletzt vor zwei Jahren aufliefen, zu qualifizieren. Damit sind die B-Junioren des 1. FC Kleve und die gleichaltrigen Juniorinnen des VfR Warbeyen, die bereits in der laufenden Saison den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht hatten, die einzigen Vertreter des Kreises.

Strittiger Siegtreffer

„Wir haben – bedingt durch sechs Ausfälle und einer allgemeinen Nervosität – eine mäßige erste Halbzeit gespielt. Das 0:1 war ein direkt verwandelter Eckball. Das zweite Tor resultierte aus einem Freistoß. In der zweiten Halbzeit haben wir dann allerdings ein bärenstarkes Spiel gezeigt“, sagte JSG-Coach Oliver Terhoeven.

Lilien Behrens (44.) und Linda Laube (47.) sorgten innerhalb von vier Minuten für denverdienten Ausgleich. In der Folge hatte die JSG mehrfach den Siegtreffer auf dem Fuß. Der fiel jedoch in der 59. Minute auf der anderen Seite. Oliver Terhoeven wollte im Vorfeld ein Foulspiel an seiner Torhüterin gesehen haben. Am Ende wählte der Coach dennoch versöhnliche Worte: „Ich bin stolz auf die Mädels, sie haben bis zur Erschöpfung gekämpft. Glückwunsch an den SV Glehn – er ist ein fairer Gewinner.“