JSG Nordhümmling sichert sich vorzeitig die Meisterschaft

Mit einem 9:3-Erfolg gegen die JSG Emskicker sicherte sich die A-Jugend der JSG Nordhümmling am Dienstagabend vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B Nord.

Vor heimischer Kulisse in Surwold zeigte das Team von Beginn an eine konzentrierte und zielstrebige Leistung. Bereits in der ersten Halbzeit sorgte die Offensive der Gastgeber für klare Verhältnisse – zur Pause stand es 5:1.