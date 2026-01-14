JSG Niedergrafschaft setzt sich durch

Am 10. Januar 2026 hat die U16 der JSG Niedergrafschaft vormittags den „Euregio-Cup“ in der Vechtetalhalle in Emlichheim ausgetragen. Das grenzüberschreitende Fußball-Hallenturnier hatte Teams aus den Niederlanden und aus Deutschland eingeladen und wurde im Rahmen des Interreg-Programms "Deutschland-Nederland" mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Teilnehmende Mannschaften waren neben dem U16-Team auch die B2 der JSG Niedergrafschaft sowie die JSG Lohne/Wietmarschen, JSG Veldhausen/Neuenhaus/Lage, die JSG ASC/Uelsen und Deto Vriezenveen als niederländisches Team. Sehr dankbar war der Veranstalter, dass die Mannschaften trotz widriger Witterungsbedingungen am Samstag morgen angereist sind. So konnte das Turnier im Modus "jeder gegen jeden" durchgeführt werden.

Der Euregio-Cup wurde bereits zum dritten Mal ausgetragen und die Zuschauer erlebten enge, aber auch faire Spiele auf gutem Niveau, die souverän von den beiden Schiedsrichtern Marc Deiters und Florian Egbers geleitet wurden. Das gastgebende U16-Team der JSG Niedergrafschaft setzte sich am Ende mit fünf gewonnen Partien souverän durch. Zweitplatzierte Mannschaft war das niederländische Team von Deto Vriezenveen.

Die Abschlußtabelle vom U16-Euregio-Cup 2026



Es wurden drei Sonderpreise vergeben: zum besten Torwart wurde Louis Otten von der B2 der JSG Niedergrafschaft gewählt, die Torjägerkrone sicherte sich mit 8 Treffern - und von den Trainern zum besten Spieler des Turniers gewählt - Philipp Eggengoor von der U16 der JSG Niedergrafschaft.

Die Ergebnisse sowie Fotos und Torvideos des Turniers findet man auf der Homepage der JSG unter www.jsg-niedergrafschaft.de. Die Verantwortlichen der U16 der JSG Niedergrafschaft waren mit dem Turnierverlauf auch Dank der ehrenamtlichen Helfer sehr zufrieden. Die teilnehmenden Teams haben signalisiert im nächsten Jahr gerne wieder teilnehmen zu wollen, auch aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters des Turniers.

Bericht von Dieter Veldhuis