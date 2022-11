JSG Nahe-Glan wird in eigenem Stickeralbum verewigt

Das Sammelalbum zum Einkleben der Bilder kostet 5,00 Euro; wovon unser Verein jeweils 2,00 Euro zur Unterstützung ausgezahlt bekommt. Außerdem fließen die Erlöse der Werbeseiten unserer Sponsoren im Album in unsere Vereinskasse.

Bei EDEKA-Strese, dem rührigen Unterstützer unserer SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, gibt es 10 Wochen lang, ab einem Einkauf von 20,00 Euro, Sticker von unseren Jugendmannschaften zum Sammeln kostenlos hinzu. Zusätzlich können die Sticker in recycelbaren Tütchen zu jeweils 1,00 Euro käuflich erworben werden.

Ab dem 10. Dezember 2022 startet bei EDEKA-Strese in Meisenheim eine tolle Aktion, die das WIR-Gefühl in unserer Jugend noch mehr stärken wird.

Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit EDEKA-Strese, vom Berliner Start-up-Unternehmen Stickerstars auf die Beine gestellt. Fehlende Sammelbilder können bei Stickerstars im Online-Shop oder auf einer Tauschbörse hinzugefügt werden.

Aktionsstart ist am 10. Dezember 2022 exklusiv bei EDEKA-Strese in Meisenheim. An diesem Tag werden von der JSG-Jugend von 10 bis 16 Uhr Würstchen gegrillt und Getränke verkauft. Der Erlös der Grillaktion ist komplett für die Jugendkasse der JSG bestimmt.