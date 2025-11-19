JSG Lechtingen/Wallenhorst zieht souverän ins Halbfinale ein

Die JSG Lechtingen/Wallenhorst hat das Viertelfinale im Bezirkspokal mit drei zu null gegen den JFV Delmenhorst gewonnen und damit das Ticket für das Halbfinale gelöst. Vor 50 Zuschauern kontrollierte das Team von Hendrik Renken und Daniel Fuhrmann über weite Strecken das Geschehen.

Dominik Koschel brachte die Gastgeber in der fünfundzwanzigsten Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Simon Meyer in Minute neunundsechzig auf zwei zu null. Den Schlusspunkt setzte Anton Vogler in der sechsundachtzigsten Minute. Schiedsrichter der Partie war Finn Herrmann.

Für die JSG Lechtingen/Wallenhorst spielten: Elmedin Mustafa, Ben Förster, Franz Broermann, Max Wolff (ab 86. David Manolovski), Dominik Koschel, Simon Meyer, Finn-Luca Meyer, Ben Bücker, Justus Grewe (ab 62. Anton Vogler), Gaoussou Kamagate (ab 84. Matvii Malonos), Joel Staffe (ab 75. Tarek Akyüz).