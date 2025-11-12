JSG Lechtingen/Wallenhorst empfängt Delmenhorst im Pokalviertelfinale

Am Samstag (15. November, 15.30 Uhr) steht für die A-Junioren der JSG Lechtingen/Wallenhorst ein besonderer Tag an: Im Viertelfinale des Bezirkspokals Weser-Ems empfängt die Mannschaft den JFV Delmenhorst. Beide Teams gehören in ihren Landesligastaffeln zum oberen Drittel – Lechtingen ist Dritter der Gruppe 2, Delmenhorst belegt denselben Rang in der Gruppe 1.

Während Delmenhorst mit 25 Toren in neun Ligaspielen zu den offensivstärksten Mannschaften der Staffel zählt, überzeugt die JSG Lechtingen/Wallenhorst vor allem mit mannschaftlicher Geschlossenheit und hoher Laufbereitschaft. Im bisherigen Pokalverlauf präsentierte sich die Elf von Trainerteam um den Lechtinger Nachwuchs stabil: Auf das 9:0 in Rieste folgten ein 6:2-Erfolg in Bersenbrück und ein hart erkämpftes 2:1 beim SC Glandorf/Schwege.

Auch Delmenhorst kam souverän durch die ersten Runden. Nach einem 13:1-Auftaktsieg in Hude setzte sich der JFV mit 3:1 bei der JSG Visbek/Langförden/Bühren durch und ließ im Achtelfinale beim FC Rastede ein deutliches 9:2 folgen. Besonders die variable Offensive des Gastes dürfte für die Gastgeber eine Herausforderung darstellen.