JSG Lechtigen/Wallenhorst wieder beim Hollager Pfingstt

In diesem Jahr setzt dich das Team aus Spielern verschiedener Jahrgänge zusammen und überzeugt durch mannschaftliche Geschlossenheit, Einsatzbereitschaft und große Spielfreude. Im Trainings- und Spielbetrieb legen wir, in der Vorbereitung auf das Turnier, besonderen Wert auf das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt.

Eine Besonderheit für die Entwicklung und Offenheit in der Mannschaft ist, das auch eine Spielerin zum Kader gehört. Sie war bereits Teil der DFB Elite Schule in Osnabrück und in diversen Auswahlmannschaften. Die JSG zeigt; wir fördern Leistungsbereitschaft und Talent unabhängig vom Geschlecht.

Betreut wird die Mannschaft in diesem Jahr von einem erfahrenen Trainerteam. Sascha Rieken ist Inhaber der C-Lizenz, Maxim Repinetchii ist Inhaber der B-Lizenz und kann auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken, da er bereits als Nationalspieler für Moldawien aktiv war und außerdem vier Spiele in der European League absolviert hat. Seine internationalen Erfahrungen kommen uns bei einem internationalen Fußballturnier hoffentlich zu Gute. Komplettiert wie das Trainer Trio durch Rustam Nadyrov derzeit noch aktiver Spieler beim SC Kosmos Osnabrück.