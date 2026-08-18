JSG Erft 01 will sich in der Bezirksliga stabilisieren Christopher Kockerols geht in seine vierte Saison mit den Herren der JSG Erft 01. von Niklas Lohrer · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Kockerols will das Team dauerhaft in der Bezirksliga etablieren. – Foto: Marian Stanienda

Nach dem erfolgreichen ersten Jahr zurück in der Bezirksliga geht die JSG Erft 01 Euskirchen mit klaren Vorstellungen in die neue Saison. Als Aufsteiger hatte die Mannschaft in der vergangenen Spielzeit souverän die Klasse gehalten und die Saison mit 30 Punkten auf dem elften Tabellenplatz beendet. Nun soll der nächste Schritt folgen: die Stabilisierung in der Liga.

Verantwortlich für diesen Weg ist weiterhin Christopher Kockerols. Der ehemalige Jugendtrainer geht mittlerweile in sein viertes Jahr bei den Senioren der JSG Erft 01 und zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zufrieden. „Wir sind bisher mit der Vorbereitung sehr zufrieden“, sagt Kockerols. Trotz Urlaubszeiten und anderer Abwesenheiten stehe regelmäßig eine ordentliche Trainingsgruppe zur Verfügung. Auch auf dem Platz habe seine Mannschaft bereits positive Ansätze gezeigt. Gleichzeitig gebe es noch einige Dinge, die dem Trainer nicht gefallen. Für diese Phase der Vorbereitung sei das allerdings völlig normal. Ausgeglichene Testspielbilanz und Turniersieg In den bisherigen drei Testspielen zeigte sich ein ausgeglichenes Bild: Jeweils ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen zu Buche. Zusätzlich konnte sich die JSG bereits über den ersten Erfolg der neuen Saison freuen. Beim REWE Istas Cup A setzte sich die Mannschaft im Finale gegen Ahrem im Elfmeterschießen durch und sicherte sich den Turniersieg.

Die Ergebnisse stehen für Kockerols aktuell jedoch nicht allein im Vordergrund. Vielmehr geht es darum, die Mannschaft auf die neue Spielzeit vorzubereiten und die positiven Entwicklungen aus der vergangenen Saison fortzuführen. Personell musste die JSG dabei einige Veränderungen verkraften. Insbesondere die Abgänge von Max Eckert und Tobias Rick wiegen schwer. „Einen kleinen Umbruch hatten wir schon“, erklärt Kockerols. Beide seien wichtige Spieler gewesen, deren Abgänge bislang jedoch gut aufgefangen werden konnten. Dabei setzt der Verein sowohl auf die verbliebenen Akteure als auch auf externe Neuzugänge. Mit der Entwicklung des Kaders ist der Trainer zufrieden: „In Summe würde ich sogar sagen, dass wir in der Breite noch an Qualität hinzugewonnen haben.“ Nach Aufstieg und Klassenerhalt folgt die Stabilisierung Die Entwicklung der vergangenen Jahre bewertet Kockerols positiv. Nach dem Wiederaufstieg gelang in der vergangenen Saison direkt der Klassenerhalt. Damit habe die Mannschaft ihre Ziele zuletzt erreicht. „Wenn wir die letzten drei Jahre so Revue passieren lassen, dann sind wir die letzten beiden Jahre mit dem Wiederaufstieg und dem Klassenerhalt voll im Soll“, erklärt der Trainer.