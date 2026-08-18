JSG Emstal C-Junioren starten neu ausgerüstet in der Bezirksliga

Vorstand und Mannschaft bedanken sich bei den Sponsoren – Foto: Silvia Jansen

Nachdem sich die C-Jugend der JSG Emstal (seit dieser Saison bestehend aus den Vereinen SV Neubörger, SV Viktoria Ahlen-Steinbild, SV Blau-Weiß Dörpen, SV RW Heede) in der vergangenen Saison unter den Trainern Hans Kuper und Jochen Mester die Meisterschaft in der Kreisliga A und die Kreismeisterschaft am Kreisjugendehrentag sichern konnte, tritt die Mannschaft nun in der Bezirksliga an.

Ingo Jansen und Kai Hermes (beide SV Neubörger) sind als neues Trainerteam mit einem starken Kader, dem unter anderem einige Rückkehrer aus der Landesligamannschaft von BW Papenburg und dem JLZ Emsland angehören, in die Vorbereitung gestartet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Chancenverwertung, sind die letzten Testspielergebnisse sehr zufriedenstellend.

In der Bezirksliga möchte die Mannschaft schnellstmöglich die Klasse halten. Ihre Heimspiele wird sie am Deverweg in Neubörger austragen. Ihr erstes Pflichtspiel wird am 22.08.2026 um 11:00 Uhr auswärts in Herzlake stattfinden.