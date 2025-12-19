JSG Diemelstadt präsentiert neue Vereinsshirts Großzügige Unterstützung stärkt den Zusammenhalt im Jugendfußball

Seit dieser Saison tritt die neu gegründete Jugendspielgemeinschaft der Vereine TuS Wrexen, TuS Hesperinghausen, TuS Helmighausen, SV Neudorf, TV Germania Rhoden und TSV Schmillinghausen gemeinsam unter dem Namen JSG Diemelstadt an. Um den Nachwuchs auch optisch einheitlich auftreten zu lassen, wurden die Jugendmannschaften nun mit neuen Vereinsshirts ausgestattet.

Möglich wurde dies durch eine großzügige Spende der Brauerei Westheim mit ihrer Limonadenmarke Caluna sowie durch das Sponsoring des TV Germania Rhoden. Die Vereinsvorstände und das Trainerteam bedankten sich anlässlich der Spendenübergabe kurz vor Weihnachten in der Sporthalle in Wrexen herzlich für das Engagement der Unterstützer.

Wie die Vereinsvertreter übereinstimmend erklärten, habe sich der Zusammenschluss der Jugendabteilungen bereits nach kurzer Zeit als richtiger Schritt erwiesen. Von den Bambinis bis zur D-Jugend zählt die JSG Diemelstadt inzwischen über einhundert Nachwuchsspieler. Die Verantwortlichen sind sich einig, dass die neuen Vereinsshirts den Zusammenhalt zusätzlich stärken und ein sichtbares Zeichen für eine gemeinsame Zukunft im regionalen Jugendfußball setzen.