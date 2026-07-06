JSG BOS ist A-Jugend-Kreismeister 25/26

Am Mittwoch, dem 24.06.2026 fand ab 19.00 Uhr Anstoßzeit das Spiel um die Kreismeisterschaft Osnabrück 2026 der A-Junioren zwischen dem Meister der A-Junioren-Kreisliga Osnabrück Staffel A (JSG Bohmte/Ostercappeln/Schwagstorf A1), und dem Meister der A-Junioren-Kreisliga Osnabrück Staffel B (SV Bad Rothenfelde A1), auf dem Sportplatz an der Mühlenstr. 24 in Schwagstorf statt. Unsere Jungs um die beiden Cheftrainer Sven Polster und Sebatian Scheiter wollten der Meisterschaft (und dem damit einhergehenden Aufstiegsrecht zur Bezirksliga), natürlich genauso wie die Gegner aus der Salinenstadt, mit dem inoffiziellen Titel des Kreismeisters ihrer bislang sensationellen Saison 25/26 noch die Krone aufsetzen. Dies gelang am Ende auch absolut nicht unverdient, mit einem souveränen 3:0 für unsere JSG. Bei brutal, fast unaushaltbaren, sommerlichen Bedingungen auf dem Schwagstorfer Sportplatz zeigten beide Teams trotzdem über die gesamte Spieldauer ein sehr unterhaltsames, flottes und engagiertes Spiel. Sowohl die JSG, als auch der SVBR, suchten stets den Weg Rtg. gegnerisches Tor. Man prodzuierte Großchancen auf beiden Seiten in Serie. So ein wenig die Überhand lag aufseiten der JSG, die dann auch nicht unverdient in Minute 36 die Führung erzielte. Freistoß von Noah Kuhlmann von der Mittellinie in den Strafraum, Lukas Scheiter nahm das Leder optimal mit, legte ab auf Ben Dettmer, der 7m frei vorm TW eiskalt blieb, und das Leder flach links unten rein schob. Anzumerken wäre sicherlich, das angesichts der brutalen Bedingungen beide Teams ihr unbegrenztes Wechselkontigent voll ausschöpften, und über die gesamte Spieldauer fleißig am wechseln waren. Die Führung der Gastgeber ging zur Pause doch sicherlich in Ordnung. Die Polster/Scheiter-Elf investierte deutlich mehr in die Offensive, bei manchmal etwas genauerem Spiel in die Spitze wäre möglicherweise ein noch höheres Ergebnis drin gewesen. Naja, Thema Nr. 1 bei dem Wetter. Was machen die Kräfte? 45 Minuten waren auf jeden Fall noch zu gehen. Es blieb abzuwarten. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste dann etwas stärker gepusht auf den Rasen zurück. Die JSG stand jedoch weiterhin defensiv stabil. Der Ausgleich für die Gäste sollte jedenfalls nicht fallen. Das Spiel blieb aber zu jeder Phase weiterhin unterhaltsam, am Charakter änderte sich angesichts so mancher Großchance und unzähligen Wechseln, wo man manchmal schon ein klitzekleinwenig den Überblick verlor, nicht. Je näher das Spiel dem Ende entgegen kam, öffneten sich die Visiere beider Teams mehr und mehr. Der SVBR drängte mit Macht auf den Ausgleich, die JSG auf die Vorentscheidung. Eine Viertelstunde vor Schluss schien der Ausgang völlig offen. Minute 78, und unter gütiger Mithilfe des gegnerischen TW die Erlösung für die JSG. Der TW wollte einen Ball lang nach vorne klären, das ging aber völlig daneben. Nutznießer war Domenic Mönkehues, der aus 25m halbrechts ins leere Tor traf, 2:0. Weiter Großchancen auf beiden Seiten, bis in Minute 85 die entgültige Entscheidung fiel. Konstantin Konoplev legte von der linken Torauslinie zurück an den 5er, wo Nikita Titov passend stand und verandelte, 3:0. Danach steckten die Gäste merkbar auf, und das Spiel wurde auch zeitnah abgepfiffen. Fazit: Das ist das Double für die JSG BOS A1. Fast wäre es sogar das Triple geworden, aber unlängst zuvor unterlag man im Kreispokal-Finale an der Ovelgönne der JSG Rasensport/Sutthausen mit 0:4. Aber egal, nichtsdestotrotz ist es eine überragende Saison 25/26 der Truppe um Sven Polster und Sebastian Scheiter gewesen. Jungs, ihr könnt total und brutal stolz sein auf beide Titel, und auf alles weitere, erreichte in der Saison. Schauen wir also mal, was die Zukunft noch so auf der Pfanne hat.