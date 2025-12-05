JSG Aarbergen: Ziel A-Liga hat sich „ausgeträumt“

Ob die JSG im Winter personell nachlegt, lässt er offen. „Wenn sich etwas ergibt, versuchen wir etwas zu machen. Aber bisher ist nichts spruchreif.“ Eher sei im Sommer mit Bewegung zu rechnen. Warum die Mannschaft trotz hoher Qualität („Im Sommer haben wir uns sogar verstärkt“) und klarer Zielvorgabe so stark hinterherhinkt, beschäftigt den Verein selbst. „Diese Frage haben wir uns auch schon gestellt. Das ist unerklärlich. Ich weiß nicht, ob die Spieler mit den Zielvorgaben überfordert sind“, sagt Schäfer. Nach dem jüngsten 1:2 beim FSV Oberwalluf II wird er deutlich: „Das Wort Aufstieg möchte ich erstmal nicht mehr hören. Für mich hat sich das ausgeträumt.“ Zwar sei rechnerisch noch alles möglich, „aber ich denke, dass der Zug abgefahren ist – dafür sind wir zu inkonstant.“