Jozo Brinkwerth beendet zum Saisonende seine Tätigkeit bei Göttingen05 Seit 21/22 an der Seitenlinie des Landesligisten von NK · Gestern, 23:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörn Kutschmann

Der 1. SC Göttingen 05 muss sich nach der Saison 2025/2026 von seinem Trainer, Jozo Brinkwerth, verabschieden. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, wird Brinkwerth sein Amt zum Saisonende auf eigenen Wunsch niederlegen.

Brinkwerth betreut die Mannschaft seit der Winterpause der Saison 2021/2022. Damals übernahm er das Team auf Platz neun der Landesliga Braunschweig mit fünf Saisonsiegen. In der verbleibenden Spielzeit holte die Mannschaft unter seiner Leitung aus 19 Spielen noch neun Siege und fünf Unentschieden und beendete die Saison schließlich auf Rang sieben. In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich das Team kontinuierlich weiter. In der Saison 2022/2023 belegte Göttingen 05 den fünften Platz, ein Jahr später folgte die Vizemeisterschaft in der Landesliga. Den Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen verhinderte 2024 lediglich die U23 von Eintracht Braunschweig. Dafür feierte der Verein im selben Jahr einen großen Erfolg mit dem Gewinn des Bezirkspokals. Auch in der vergangenen Spielzeit gehörte Göttingen 05 erneut zu den Topteams der Liga und landete hinter dem MTV Wolfenbüttel unter den besten drei Mannschaften.

Der Verein würdigt Brinkwerths Arbeit und Engagement in den vergangenen Jahren. Die Mannschaft habe sich unter seiner Leitung sportlich weiterentwickelt und dauerhaft in der Spitzengruppe der Landesliga etabliert. Ein besonderer Höhepunkt seiner Amtszeit sei der Bezirkspokalsieg im Jahr 2024 gewesen. Auch der Co-Trainer der 1. Herren und sportliche Leiter Jan Steiger fand klare Worte zum Abschied des Trainers:

„Nach vertrauensvollen und wertschätzenden Gesprächen teilte Jelle mir mit, dass er für die kommende Spielzeit als Trainer der 1. Herrenmannschaft nicht zur Verfügung stehen wird. Ich habe sehr lange und sehr gerne bei Sparta Göttingen, dem RSV 05 und dem 1. SC Göttingen 05 mit Jozo zusammengearbeitet, es ist eine Freundschaft entstanden. In Erinnerung bleibt unter anderem der Aufstieg in die Oberliga mit dem RSV 05 im Jahre 2011, die Vizemeisterschaft im Jahr 2024 und der Bezirkspokalsieg im selben Jahr. Mit Jelle verlieren wir einen menschlich herausragenden Fußballfachmann, welcher durch seine Zuverlässigkeit und Loyalität stets ein sehr geschätztes Mitglied der 05-Familie war. Ich bedauere seine Entscheidung, aber respektiere diese natürlich. Ich wünsche diesem tollen Trainer von ganzem Herzen nur das Allerbeste.“