Jozo Brinkwerth beendet zum Saisonende seine Tätigkeit bei Göttingen05

Der 1. SC Göttingen 05 muss sich nach der Saison 2025/2026 von seinem Trainer, Jozo Brinkwerth, verabschieden. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, wird Brinkwerth sein Amt zum Saisonende auf eigenen Wunsch niederlegen.
Brinkwerth betreut die Mannschaft seit der Winterpause der Saison 2021/2022. Damals übernahm er das Team auf Platz neun der Landesliga Braunschweig mit fünf Saisonsiegen. In der verbleibenden Spielzeit holte die Mannschaft unter seiner Leitung aus 19 Spielen noch neun Siege und fünf Unentschieden und beendete die Saison schließlich auf Rang sieben.
In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich das Team kontinuierlich weiter. In der Saison 2022/2023 belegte Göttingen 05 den fünften Platz, ein Jahr später folgte die Vizemeisterschaft in der Landesliga. Den Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen verhinderte 2024 lediglich die U23 von Eintracht Braunschweig. Dafür feierte der Verein im selben Jahr einen großen Erfolg mit dem Gewinn des Bezirkspokals. Auch in der vergangenen Spielzeit gehörte Göttingen 05 erneut zu den Topteams der Liga und landete hinter dem MTV Wolfenbüttel unter den besten drei Mannschaften.
Der Verein würdigt Brinkwerths Arbeit und Engagement in den vergangenen Jahren. Die Mannschaft habe sich unter seiner Leitung sportlich weiterentwickelt und dauerhaft in der Spitzengruppe der Landesliga etabliert. Ein besonderer Höhepunkt seiner Amtszeit sei der Bezirkspokalsieg im Jahr 2024 gewesen.
Auch der Co-Trainer der 1. Herren und sportliche Leiter Jan Steiger fand klare Worte zum Abschied des Trainers:
„Nach vertrauensvollen und wertschätzenden Gesprächen teilte Jelle mir mit, dass er für die kommende Spielzeit als Trainer der 1. Herrenmannschaft nicht zur Verfügung stehen wird. Ich habe sehr lange und sehr gerne bei Sparta Göttingen, dem RSV 05 und dem 1. SC Göttingen 05 mit Jozo zusammengearbeitet, es ist eine Freundschaft entstanden. In Erinnerung bleibt unter anderem der Aufstieg in die Oberliga mit dem RSV 05 im Jahre 2011, die Vizemeisterschaft im Jahr 2024 und der Bezirkspokalsieg im selben Jahr. Mit Jelle verlieren wir einen menschlich herausragenden Fußballfachmann, welcher durch seine Zuverlässigkeit und Loyalität stets ein sehr geschätztes Mitglied der 05-Familie war. Ich bedauere seine Entscheidung, aber respektiere diese natürlich. Ich wünsche diesem tollen Trainer von ganzem Herzen nur das Allerbeste.“
Bis zum Saisonende wird Brinkwerth weiterhin an der Seitenlinie stehen und gemeinsam mit der Mannschaft versuchen, die laufende Spielzeit in Liga und Pokal erfolgreich zu gestalten.
Auch Brinkwerth selbst richtete zum Abschied Worte an den Verein:
„Mein herzlicher Dank geht an die Verantwortlichen von 05, dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben, die erste Herren Mannschaft so lange trainieren zu dürfen. Außerdem geht ein großer Dank an unsere Fans, die uns nicht nur zu Hause, sondern auch Auswärts immer zahlreich unterstützt haben. Das war immer wieder ein Highlight für mich und hat immer für eine Extra Portion Ehrgeiz und Motivation gesorgt.
Mein größter Dank geht aber natürlich an die Spieler, mit denen ich zusammenarbeiten dürfte, da waren nicht nur fußballerisch einige gute Akteure dabei, auch menschlich war das eine großartige Zeit. Ich wünsche Göttingen 05 in allen Abteilungen eine erfolgreiche Zukunft. Danke für die schönen Jahre, die ich hier verbringen dürfte.“
Der Verein bedankte sich ebenfalls für die gemeinsame Zeit und den Einsatz Brinkwerths für die erste Mannschaft. Gleichzeitig laufen bereits Gespräche über seine Nachfolge. Laut Vereinsangaben führt der Vorstand gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Jan Steiger intensive Gespräche mit möglichen Trainerkandidaten. Über eine Entscheidung will der Verein zu gegebener Zeit informieren.